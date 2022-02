Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Sono trapelate tutta una serie di custodie per Galaxy S22 e S22 Ultra e non solo custodie casuali di terze parti senza nome. Questa raccolta di rendering mostra praticamente tutte le custodie ufficiali a marchio Samsung che dovrebbero essere lanciate insieme ai nuovi telefoni.

In vista del lancio, vediamo spesso marchi di terze parti senza nome che trapelano apposta design di case per attirare l'attenzione. Tuttavia, questo è leggermente diverso. Questa perdita sembra mostrare le opzioni che Samsung stessa offrirà.

A quanto pare, le opzioni non mancheranno, con Samsung pronta a offrire tutti i tipi di stili e colori. Forse la cosa più eccitante è la custodia simile alla custodia con cinturino del Galaxy Z Flip 3.

Questa custodia (mostrata nella parte superiore della pagina) ha un cinturino elasticizzato verde brillante sul retro, perfetto per infilare la mano e tenerlo al telefono, mentre nell'altra mano usi la S Pen per scarabocchiare, scarabocchiare e creare Appunti.

Ci sono anche altre opzioni; come custodie standard in silicone a tinta unita, custodie trasparenti e un paio di diverse opzioni con cavalletti integrati, per la visione di video a mani libere (o giochi con controller wireless).

Dalle perdite di case vediamo anche che molte delle precedenti perdite di rendering del telefono sembrano essere state accurate, con l'S22 Ultra lanciato come successore della serie Galaxy Note fuori produzione .

Presenta gli angoli squadrati proprio come l'ultima serie Note e un silo integrato nella parte inferiore del telaio del telefono per riporre lo stilo S Pen di Samsung.

Queste 3 custodie manterranno il tuo iPhone 13 sottile, protetto e dallaspetto fantastico Di Pocket-lint International Promotion · 25 ottobre 2021 Puoi ottenere tutti i tipi di stili e livelli di protezione dalle custodie di Pitaka.

Samsung lancerà la serie S22 in un evento dedicato mercoledì 9 febbraio, con un lancio al dettaglio che avverrà probabilmente un paio di settimane dopo.

Scritto da Cam Bunton.