(Pocket-lint) - Era il settembre 2021 quando i dettagli relativi al telefono Samsung Galaxy A53 5G - l'aggiornamento del Galaxy A52 - sono apparsi per la prima volta, con vari rivoli di informazioni in arrivo nei mesi successivi.

Ora sembra che sia quasi ora di lanciare il telefono di fascia media, poiché, insieme all'A33 5G di fascia bassa, è apparso sulle pagine di supporto ufficiali di Samsung, secondo un rapporto di MySmartPrice .

Dato che il Galaxy S22 di fascia alta sarà presentato l'8 febbraio, non saremmo sorpresi di vedere il duo A53 e A33 arrivare tranquillamente prima di questi dati per evitare qualsiasi distrazione dall'arrivo di punta di Samsung.

Ma se non vuoi spendere soldi per un telefono, il Galaxy A53 probabilmente avrà molto appeal. Si dice che le sue specifiche specifiche portino una configurazione a quattro fotocamere sul retro - con un sensore principale da 64 megapixel, ultra grandangolare da 5 MP e un sensore di profondità da 2 MP - mentre si pensa che lo schermo sia un pannello AMOLED Full HD + da 6,4 pollici con un ritaglio di perforazione al centro in alto. Quindi niente zoom di fantasia qui, ma questo fa parte di ciò che distingue l'A53 dall'S22.

Altrove si dice che il Galaxy A53 abbia il chip Exynos 1200 di Samsung e almeno 8 GB di RAM. È improbabile che Exynos appaia in tutte le regioni, poiché Europa e Stati Uniti tendono a ottenere una specifica Qualcomm, ma si vocifera che questo Galaxy potrebbe essere il primo a utilizzare l'ultimo hardware di MediaTek (sebbene Dimensity 9000 sembri improbabile, poiché teoricamente si posiziona più in alto rispetto a Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 in molte aree).

I dettagli completi e finali sono probabilmente dietro l'angolo, quindi maggiori informazioni se e quando diventeranno ufficiali.

Scritto da Mike Lowe.