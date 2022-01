Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Alcuni giorni prima di un evento, Samsung invita i consumatori a preordinare tutto ciò che sta per annunciare, e quest'anno non è diverso.

Il prossimo evento Unpacked di Samsung è previsto per febbraio, dove probabilmente annuncerà la serie Galaxy S di prossima generazione insieme ad altri dispositivi.

Samsung deve ancora annunciare il Galaxy S22, ovviamente, a parte un brevissimo teaser e un post sul blog. Tuttavia, ora puoi prenotarne uno - a vista invisibile. Giusto. Puoi registrare la tua intenzione di acquistare la presunta ammiraglia così come i modelli Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra dal gigante dell'elettronica coreano prima ancora che vengano annunciati e messi in vendita.

Se sei il tipo che deve avere l'ultimo telefono Samsung prima di chiunque altro, vai a questa pagina del sito Samsung per prenotare un preordine per uno dei telefoni.

Non hai nemmeno bisogno di mettere da parte i soldi ancora: stai semplicemente riservando uno slot per ordinare il telefono in un secondo momento, dopo il keynote dell'azienda a Unpacked a febbraio. Come al solito , Samsung ha affermato che al momento del preordine riceverai $ 50 di credito verso altri prodotti Samsung Galaxy, che puoi utilizzare per impigliare una custodia o un caricabatterie.

Per prenotare, inserisci il tuo nome, e-mail e codice postale, quindi seleziona se desideri un telefono o un tablet Samsung. Facile.

Se vuoi saperne di più sulla serie Galaxy S di prossima generazione, sulla base di tutte le voci e le fughe di notizie fino ad ora, consulta la nostra guida qui.

