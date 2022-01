Samsung annuncia febbraio Unpacked, stuzzica un successore di Note

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Samsung terrà un evento Unpacked a febbraio per annunciare la serie di telefoni Galaxy S 2022, che sarà probabilmente il Galaxy S22.

TM Roh, presidente di Samsung e responsabile del settore dell'esperienza mobile, ha annunciato l'evento in unpost sul blog pubblicato giovedì 20 gennaio 2022.

"A Unpacked nel febbraio 2022, ti presenteremo il dispositivo della serie S più degno di nota che abbiamo mai creato", ha scritto Roh. Il post è disseminato di riferimenti alla serie Galaxy Note, suggerendo che sarà al centro del prossimo annuncio di Samsung Galaxy S. Ad esempio, Roh ha notato che molti sono rimasti "sorpresi" quando Samsung non ha rilasciato un nuovo Galaxy Note l'anno scorso.

Ma ha aggiunto che Samsung non ha "dimenticato queste esperienze che ami", facendo riferimento al Note e forse sottintendendo che la nuova serie includerà un successore di Galaxy Note.

Ciò non significa che Samsung annuncerà un dispositivo a marchio Galaxy Note. Invece, il presunto Galaxy S22 Ultra potrebbe fungere da sequel di Note. In effetti, il post di Roh si è concluso con una presa in giro sul prossimo Ultra, segnalando ancora una volta che Samsung intende posizionare il Galaxy S22 Ultra come follow-up di Note. Questo è in linea con tutte le recenti perdite.

Una marea di immagini e video non ufficiali indicano tutti che il Galaxy S22 Ultra sfoggia un design simile a una nota, completo di bordi squadrati e uno stilo incluso.

Sebbene non sia stata ancora annunciata una data esatta per l'evento Samsung, coloro che desiderano la nuova serie di telefoni Galaxy S possono iniziare a registrare il proprio interesse per preordinare i telefoni.

