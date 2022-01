Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Si diceva che il Samsung Galaxy S22 sarebbe stato annunciato all'evento Unpacked di Samsung, che Samsung ha ora confermato come previsto per l'8 febbraio 2022 al DDaily coreano .

È un po' prima del solito nel ciclo annuale, con le voci che suggeriscono che i preordini verranno aperti il 9 febbraio, con i telefoni preacquistati che arriveranno ai clienti non appena il 21 febbraio, con le vendite in negozio che inizieranno il 24 febbraio.

Noterai che l'ultima di queste date precede il Mobile World Congress 2022 , che dovrebbe iniziare a Barcellona dal 28 febbraio 2022. Una buona piattaforma per Samsung per mostrare i suoi nuovi dispositivi, senza dubbio, ma non il sito per un evento di lancio - più una vetrina dell'ecosistema Galaxy nel suo insieme.

C'è stata molta attenzione sul Galaxy S22, poiché sembra essere il telefono che finalmente mette a letto la serie Note, poiché si ritiene che il primo funzioni con uno stilo S Pen. Si pensa che questa sarà solo la riserva del più grande telefono S22 Ultra , con i più piccoli telefoni S22 e S22 Plus che non ne trarranno vantaggio.

È interessante anche il fatto che l'evento sia così presto dopo il lancio del Galaxy S21 FE (Fan Edition) , che sembra più probabile il risultato di ritardi nella catena di approvvigionamento piuttosto che di un arrivo pre-programmato.

L'S22 dovrebbe fare un passo ben oltre il suo telefono FE con specifiche inferiori, tuttavia, con l'uso della piattaforma Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm o Exynos 2200 nel mercato coreano.

Altri dettagli che abbiamo inserito nella nostra funzione di voci sul Galaxy S22 , che descrivono in dettaglio gli ultimi mesi di preparazione al lancio ormai imminente. Dai un'occhiata per tutti i dettagli su ciò che potremmo aspettarci l'8 febbraio.

Queste 3 custodie manterranno il tuo iPhone 13 sottile, protetto e dallaspetto fantastico Di Pocket-lint International Promotion · 25 ottobre 2021 Puoi ottenere tutti i tipi di stili e livelli di protezione dalle custodie di Pitaka.

Scritto da Mike Lowe.