L'evento di lancio del Samsung Galaxy S22 Unpacked potrebbe essere l'8 febbraio

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Secondo un recente rapporto, Samsung potrebbe avere in programma di annunciare i suoi prossimi smartphone della serie Galaxy S a breve.

Samsung Galaxy Unpacked dovrebbe svolgersi l'8 febbraio secondo l'articolo.

Durante l'evento, Samsung dovrebbe rivelare la famiglia Galaxy S22 , che probabilmente includerà un modello normale, Plus e Ultra , con il primo che fungerà da successore spirituale della serie Galaxy Note dotata di S Pen.

Il rapporto arriva da DDaily - una pubblicazione coreana - che cita un detto ufficiale di Samsung (tradotto): "Abbiamo confermato che l'evento si terrà l'8 febbraio e stiamo discutendo i tempi per l'invio degli inviti alla fine di gennaio".

È una data che è stata suggerita in precedenza e questo rapporto aggiunge ulteriore credito a tale suggerimento.

Si afferma inoltre che il telefono sarà disponibile per il preordine dal 9 febbraio, con quelle unità in preordine in spedizione dal 21 febbraio e un lancio più ampio al dettaglio il 24 febbraio. Gli inviti ufficiali ai media dovrebbero essere inviati a un certo punto verso la fine di gennaio.

Sebbene la stessa Samsung non abbia confermato ufficialmente la data di lancio, si allinea con ciò che ci aspetteremmo dalla serie Galaxy S.

Queste 3 custodie manterranno il tuo iPhone 13 sottile, protetto e dallaspetto fantastico Di Pocket-lint International Promotion · 25 ottobre 2021 Puoi ottenere tutti i tipi di stili e livelli di protezione dalle custodie di Pitaka.

Si prevede che la serie di telefoni includerà processori Snapdragon ed Exynos di nuova generazione, nonché versioni aggiornate dei pannelli di visualizzazione della frequenza di aggiornamento a 120Hz presenti sui modelli attuali.

Dati i tempi di lancio e il prezzo del Galaxy S21 FE, ci aspetteremmo che tutti abbiano un prezzo come i telefoni di punta. Dopo mesi di voci, sarà bello avere finalmente notizie ufficiali sui telefoni. Aspettati un aumento delle chiacchiere online nelle prossime settimane.

Scritto da Cam Bunton.