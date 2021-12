La perdita di Galaxy S22 Ultra mostra la prossima ammiraglia di Samsung con una S Pen al suo fianco

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La prossima serie di punta di Samsung, il Galaxy S22, è trapelata di nuovo per gentile concessione di Evan Blass, che ha condiviso i rendering del modello Ultra su Twitter.

Non si può negare che assomigli a un Galaxy Note , probabilmente a causa del suo schermo più ampio e della S Pen. Ha anche un array di fotocamere che ricorda ilGalaxy S21 Ultra . Quindi, se ti è piaciuta la funzionalità della serie Note ma hai anche amato il design della serie di punta dell'anno scorso, allora non rimarrai deluso dal Galaxy S22, cioè se si deve credere a questi rendering.

Blass, noto anche come @evleaks, ha comunque un buon track record.

Se Samsung si atterrà al suo normale modello di data di rilascio, la società annuncerà il Galaxy S22 Ultra e il resto della serie S22 entro febbraio 2022. La serie Galaxy S21, composta da S21, S21+ e S21 Ultra standard, è stata rivelata per ultima Gennaio, quindi i suoi successori arriveranno presto.

Al momento non è chiaro se gennaio sia la nuova linea temporale per la gamma Galaxy S o se Samsung tornerà al suo modello precedente. In alcuni rapporti recenti è stata suggerita una data dell'8 febbraio 2022, con una data di messa in vendita del 18 febbraio 2022, anche se nulla è stato ufficializzato.

Per uno sguardo aggiornato su tutte le ultime indiscrezioni e perdite finora riguardanti il Galaxy S22 Ultra, consulta la guida di Pocket-lint di seguito: