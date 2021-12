Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - È praticamente scontato che Samsung svelerà finalmente il suo prossimo telefono "Fan Edition" durante il CES 2022 la prossima settimana.

A lungo ritardato e una volta anche pensato abbandonato, il Samsung Galaxy S21 FE 5G dovrebbe fare il suo debutto durante il keynote del CES di Samsung o molto presto. Probabilmente uscirà una settimana dopo, assicurando che abbia la possibilità di brillare prima che la serie Samsung Galaxy S22 arrivi a febbraio/marzo.

In tutta onestà, non c'è molto da "svelare" in quanto tale. A causa dei suoi numerosi ritardi, è stato oggetto di più indiscrezioni e indiscrezioni rispetto alla maggior parte dei mid-range, inclusi alcuni video del telefono in carne e ossa.

L'ultimo - un unboxing - è stato pubblicato su YouTube da MMMike , che afferma di aver ottenuto il modello consumer.

In esso, possiamo vedere la scatola e il telefono in un colore oliva, anche accesi per dimostrare che funziona. Non possiamo convalidarlo e la stessa Samsung non ama molto queste perdite in questi giorni (avendo inviato avvisi di rimozione per pratiche simili), ma sembra abbastanza convincente. E sebbene non sia una clip lunga, MMMike ha anche pubblicato quella che chiama una "recensione" del telefono.

Se kosher, il Samsung Galaxy S21 FE sembra un telefono decente, soprattutto perché abbiamo sentito dire che partirà da soli £ 699, quindi è improbabile che corrisponda a una tariffa decente su un piano mobile decente.

Terremo le orecchie per terra sull'accumulazione fino al CES nel caso ci siano ulteriori brontolii.

