Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Samsung ha ufficialmente svelato il suo ultimo telefono Fan Edition, assicurando che il CES 2022 non passi senza un annuncio di smartphone da parte del gigante della tecnologia.

Si chiama Galaxy S21 FE e prende tutti gli elementi chiave del normale Galaxy S21 e lo riduce all'essenziale, semplificando il design.

Nonostante le sue differenze rispetto all'originale S21, è chiaramente simile. Ha il riconoscibile alloggiamento della fotocamera che si trova nell'angolo e avvolge il bordo del telefono.

A parte un aspetto leggermente diverso, la maggior parte delle caratteristiche sono le stesse o, almeno, molto simili. Ciò include il display AMOLED a 120 Hz con una luminosità di picco fino a 1200 nit.

All'interno troverai un processore octa-core da 5 nm. Samsung non ha ancora confermato, ma è probabile che sarà lo Snapdragon 888 negli Stati Uniti e l'Exynos 1200 a livello internazionale.

Il sistema a tripla fotocamera sul retro presenta una fotocamera principale da 12 megapixel, ultrawide da 12 megapixel e un teleobiettivo da 8 megapixel.

Quando sarà disponibile per l'acquisto nel Regno Unito, dall'11 gennaio, sarà disponibile in due configurazioni: 6 GB/128 GB per £ 699 e 8 GB/256 GB per £ 749. Sarà disponibile in quattro colori: bianco, grafite (nero), lavanda e verde oliva

Questo fa sorgere la domanda: è necessario? Poiché molte delle sue caratteristiche sono simili al normale S21, un telefono che ora è disponibile quasi allo stesso prezzo, abbiamo bisogno di questo nuovo telefono? Soprattutto perché anche il Galaxy S22 non è lontano dal lancio. È davvero un tempismo particolare.