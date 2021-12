Samsung Galaxy S21 FE perde tra le mani il video, due volte

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il lancio del Samsung Galaxy S21 FE è previsto per l'inizio di gennaio e, sebbene nulla sia ancora ufficiale in termini di data di annuncio, sono state rivelate così tante voci sul dispositivo che, beh, non c'è molto altro da annunciare.

Tuttavia, le ultime due perdite non si limitano a fornire dettagli sulle specifiche. Invece sono video pratici che mostrano il Galaxy S21 FE nel mondo reale, dando ai fan un'idea di cosa possono aspettarsi dal vivo.

Il primo video hands-on arriva dall'utente Instagram @habla.concamilo ( tramite Android Headlines ) e mostra il Galaxy S21 FE nel colore Lavendar che Samsung stesso ha accidentalmente fatto trapelare sul proprio Instagram qualche mese fa. Non viene rivelato molto altro dal video, ma la finitura opaca sembra adorabile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hablaconcamilo (@habla.concamilo)

Il secondo video offre qualcosa in più. È un video unboxing per gentile concessione di HD Blog.it ( tramite Sammobile ) che non solo rivela l'assenza di cuffie o presa di corrente nella scatola, ma anche una scatola ecologica. Il video mostra il colore Graphite dell'S21 FE e, ancora una volta, è una finitura opaca che sembra fantastica.

Il video conferma il display Full HD+ da 6,4 pollici, frequenza di aggiornamento di 120Hz , processore Qualcomm Snapdragon 888 (anche se è prevista anche una versione Exynos) e 6GB di RAM con 128GB di spazio di archiviazione. Conferma anche la batteria da 4500 mAh e le specifiche della fotocamera. Puoi guardarlo qui sotto per vedere cosa ne pensi.

Per tutte le voci che circondano il Samsung Galaxy S21 FE, puoi andare alla nostra funzione separata , ma non dovrebbe passare molto tempo prima che i dettagli ufficiali siano disponibili.

