(Pocket-lint) - La versione più conveniente della prossima linea di telefoni di punta di Samsung potrebbe presentare una struttura premium simile alle altre.

La voce di quest'anno Samsung Galaxy S21 ha un controverso involucro di plastica. Sebbene sia progettato per sembrare vetro, non si abbina perfettamente alla sensazione più lussuosa della sua famiglia di dispositivi.

Questo dovrebbe cambiare per l'intervallo di aggiornamento del 2022. Si dice che la cover posteriore del Samsung Galaxy S22 sia realizzata in vetro, proprio come i modelli S22+ e S22 Ultra.

Il famoso informatore, Ice Universe, ha affermato tramite il suo feed Twitter, che è stato apprezzato da molti fan di Samsung.

C'è una risposta definitiva sul materiale della cover posteriore della serie Galaxy S22:

S22, S22+, S22 ultra sono tutti in vetro! — Universo di ghiaccio (@UniverseIce) 20 dicembre 2021

La serie Samsung Galaxy S22 dovrebbe essere svelata a febbraio del prossimo anno, per una potenziale uscita a marzo.

Le voci suggeriscono che questa volta il modello standard avrà un display più piccolo da 6,06 pollici, con la sua versione avanzata, l'S22+, che scenderà anche di dimensioni a 6,55 pollici.

Tuttavia, è stato riportato che ci sarà il supporto per HDR e 120Hz.

Il Samsung Galaxy S22 Ultra di fascia alta potrebbe anche avere una S Pen integrata, ora che Samsung sembra aver abbandonato la sua serie Note.

Ne scopriremo di più all'inizio del 2022.