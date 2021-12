Data di lancio del Samsung Galaxy S21 FE e perdite sui prezzi

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il Samsung Galaxy S21 Fan Edition (FE) si vocifera ormai da diversi mesi, con quasi tutte le sue specifiche dettagliate in vari rapporti. Tuttavia, le ultime indiscrezioni rivelano la potenziale data di lancio e i prezzi, fornendoci un quadro abbastanza completo.

Sebbene Samsung non abbia ancora fatto alcun annuncio ufficiale in termini di data di rilascio, il dispositivo è apparso accidentalmente sul sito Web Samsung del Regno Unito e dell'Irlanda, prima che venisse ritirato. Individuato dall'utente Twitter @chun888 ( tramite MySmartPrice ), l'elenco conferma un colore oliva, oltre a varianti di archiviazione da 128 GB e 256 GB.

Galaxy S21 FE Il prezzo non è niente di innovativo...



Esclusivo: Samsung lancerà l'S21 FE nel Regno Unito a questi prezzi:



£ 699 per la variante da 128 GB



£ 749 per la variante da 256 GB



In uscita il 4 gennaio.

Pensieri? #GalaxyS21FE



Si prega di collegare e accreditare: https://t.co/5AFubk4IxD pic.twitter.com/xdcUXogv6P — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) 21 dicembre 2021

Il modello da 128 GB ha un prezzo di 769 euro nell'elenco e il modello da 256 GB ha un prezzo di 839 euro. Una diversa perdita, da Ishan Agarwal , suggerisce che il prezzo nel Regno Unito sarà di £ 699 per il modello da 128 GB e £ 749 per il modello da 256 GB. Attualmente, non ci sono notizie sui prezzi negli Stati Uniti.

L'elenco Samsung conferma anche il design che abbiamo visto apparire in una serie di perdite, con un triplo alloggiamento della fotocamera posteriore nell'angolo in alto a sinistra, abbinato al colore del pannello posteriore. Rapporti precedenti affermano che il dispositivo avrà una fotocamera principale da 12 megapixel, un sensore ultra-wide da 12 megapixel e un teleobiettivo da 8 megapixel con zoom ottico 3x.

In termini di data di rilascio, abbiamo già sentito parlare dell'11 gennaio, che ora è stato supportato dal leaker Evan Blass , insieme ad alcuni nuovi rendering del dispositivo. Anche se Samsung deve ancora confermare, sembra che ci sia molto poco da rivelare e se Blass e altri sono precisi, non abbiamo molto altro da aspettare.