(Pocket-lint) - La gamma Samsung Galaxy S21 è stata lanciata nel gennaio 2021, quindi non siamo troppo lontani dallarrivo previsto dei loro successori.

Sebbene nulla sia ancora ufficiale e improbabile che lo sia fino allinizio del 2022, ci sono state molte speculazioni sulla gamma Galaxy S22, che dovrebbe essere Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra.

Abbiamo coperto il Galaxy S22 Ultra in una funzione separata , mentre qui esaminiamo tutto ciò che abbiamo sentito finora sul Galaxy S22 e il Galaxy S22 Plus.

8 febbraio 2022?

Da £ 769 / $ 799?

I Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra sono stati svelati nel gennaio 2021, un paio di mesi prima della tipica linea temporale dellazienda per il lancio della serie Galaxy S.

Al momento non è chiaro se gennaio sia la nuova cronologia per la gamma Galaxy S o se Samsung restituirà un annuncio di febbraio e un rilascio di marzo per la gamma Galaxy S22 o se lo cambierà completamente. Una data di annuncio dell8 febbraio 2022 e una data di vendita del 18 febbraio è stata suggerita in alcune voci, anche se nulla è ancora ufficiale.

In termini di prezzo, il Galaxy S21 parte da £ 769 nel Regno Unito e $ 799 negli Stati Uniti. Il Galaxy S21+ parte da £ 949 nel Regno Unito e $ 999 negli Stati Uniti. È probabile che i rispettivi successori rimarranno allinterno di un campo da baseball simile, ma per ora è troppo presto per dirlo.

Glasstic su modello standard

Custodia per fotocamera prominente

Supporto S Pen su S22 Ultra

È probabile che la gamma Samsung Galaxy S22 condivida tratti di design, come fa la gamma S21. Ci saranno senza dubbio alcune modifiche rispetto alla gamma 2021, ma potrebbe essere che si tratti di modifiche minori rispetto a quelle apportate tra la gamma S20 e la gamma S21.

Voci e rendering suggeriscono una leggera modifica ma nulla di sostanziale, con lalloggiamento della fotocamera che si sposta su unisola separata invece di avvolgere nuovamente il telaio per lS22 e lS22+.

Ci aspetteremmo telefoni premium su tutta la gamma, ma è probabile che almeno lS22 standard opterà per un retro in plastica anziché in vetro, come ha fatto lS21. Limpermeabilità è prevista su tutti i modelli S22 e la ricarica USB di tipo C.

Ci aspetteremmo anche un alloggiamento della fotocamera prominente su tutti i modelli e una fotocamera frontale con foro di perforazione . Nonostante il Galaxy Z Fold 3 offra una fotocamera sotto il display , si dice che la gamma Galaxy S22 non la adotterà.

6,06 pollici/6,55 pollici

Probabile Full HD+

Frequenza di aggiornamento 120Hz

Cornici più sottili?

Il Samsung Galaxy S21 ha un display da 6,2 pollici e lS21+ ha un display da 6,7 pollici. Le voci suggeriscono che il Galaxy S22 e S22+ diminuiranno di dimensioni, con lS22 che offre uno schermo da 6,06 pollici e lS22+ uno schermo da 6,55 pollici. Ci sono anche affermazioni di cornici slimemr e angoli più arrotondati.

Ci saremmo aspettati che lS22 standard e lS22+ offrissero risoluzioni Full HD+, oltre a display piatti, come nel caso dellS21 e dellS21+.

Il supporto per HDR e una frequenza di aggiornamento di 120Hz sono previsti su tutti i modelli S22.

Chipset Qualcomm Snapdragon ed Exynos di nuova generazione

Almeno 8 GB di RAM

Nessun caricatore in scatola

Al momento non è chiaro cosa offriranno il Samsung Galaxy S22 e S22+ in termini di hardware. È probabile che ci sarà una divisione tra i chipset Qualcomm ed Exynos, a seconda della regione, come è avvenuto ormai da diversi anni. Il prossimo processore di punta Qualcomm Snapdragon dovrebbe essere ufficialmente rivelato a dicembre ed è stato chiamato Snapdragon 898 in alcune voci, mentre lExynos di nuova generazione è il chipset 2200 con AMD.

In termini di altre specifiche, è probabile che lS22 offra almeno 8 GB di RAM, come il suo predecessore, e sia disponibile in un modello base di almeno 128 GB di spazio di archiviazione. La gamma S21 non ha il supporto per microSD, quindi sospettiamo che sia improbabile che la gamma S22 lo reintroduca purtroppo.

È praticamente certo che tutti i telefoni S22 saranno compatibili con il 5G e ci aspetteremmo che lS22 offra supporto per la ricarica rapida e la ricarica wireless rapida. Samsung ha confermato che il caricabatterie non arriverà nella confezione, una mossa che Apple ha fatto per la sua serie iPhone 12 e ha continuato con la serie iPhone 13.

Le voci affermano che il Galaxy S22 avrà una batteria da 3800 mAh e lS22+ una batteria da 4600 mAh. Ci sono state anche affermazioni di 3700 mAh per il Galaxy S22 e 4500 mAh per il Galaxy S22+, entrambi più piccoli dei rispettivi predecessori.

Nessun sensore ToF

Tripla fotocamera posteriore

Le voci affermano che la tripla fotocamera posteriore del Galaxy S22 e Galaxy S22+ sarà composta da un sensore principale da 50 megapixel, più due sensori da 12 megapixel per ultrawide e teleobiettivo, con il teleobiettivo in grado di zoom 3X.

Ci sono anche segnalazioni secondo cui il sensore ToF non tornerà nemmeno sul Galaxy S22, come non ha fatto sul modello S21.

Questo è tutto ciò che abbiamo sentito finora sul Samsung Galaxy S22 e S22+.

Jon Prosser di FrontPageTech ha affermato che la gamma Samsung Galaxy S22 sarà annunciata l8 febbraio 2022 e in vendita il 18 febbraio 2022.

Il giornalista tecnico Max Weinbach suggerisce che i prossimi telefoni di punta Samsung S22 includeranno nuovamente modelli dotati di chip Qualcomm ed Exynos.

oh yeah s22, s22+, s22 ultra avrà un exynos 2200 e una versione snapdragon 898



— Max Weinbach (@MaxWinebach) 22 ottobre 2021

Unimmagine di pannelli in vetro temperato presumibilmente utilizzati sui Samsung Galaxy S22 e S22+ è trapelata online e mostra angoli più arrotondati e cornici più sottili.

Questa è la prima volta che vediamo il proteggi schermo in vetro temperato di Galaxy S22 e S22 +. Possiamo scoprire che sono più arrotondati e leggermente più grassi della serie S21. — Universo di ghiaccio (@UniverseIce) 15 ottobre 2021

Unaltra serie di render è stata pubblicata da @OnLeaks, questa volta insieme a 91Mobiles e Zouton che sfoggiano S22 e S22+.

GalaxyClub ha riferito che la capacità della batteria della serie Galaxy S22 sarà inferiore a quella della serie Galaxy S21. Si dice che solo il Galaxy S22 Ultra rimanga lo stesso.

Il leaker Ice Universe ha affermato su Twitter che Samsung opterà per una fotocamera perforata piuttosto che una fotocamera sotto il display per la gamma Galaxy S22.

Si può confermare che la serie Galaxy S22 utilizza ancora Hole e utilizza ancora lo stesso design dellarea della fotocamera dellS21 — Universo di ghiaccio (@UniverseIce) 14 settembre 2021

Il leaker Ice Universe ha rivelato alcuni dettagli su ciò che ci si aspettava sarebbe arrivato sulla gamma Samsung Galaxy S22 in termini di specifiche del display, della fotocamera e della batteria.

Lutente di Twitter FronTron ha affermato che il Samsung Galaxy S22 sarà dotato di una tripla fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 50 megapixel, oltre a due sensori da 12 megapixel per ultrawide e teleobiettivo, con la fotocamera del teleobiettivo in grado di zoom 3X. Ha detto di prendere la perdita con un pizzico di sale però.

Lutente di Twitter @MauriQHD ha suggerito che Samsung ridimensionerà tutti e tre i modelli della famiglia Galaxy S22, rispetto alla serie S21. Significato: i normali S22, S22 Plus e S22 Ultra avranno tutti schermi più piccoli rispetto ai loro predecessori.

Sul database BIS indiano è apparso un adattatore di ricarica rapida Samsung da 65 W che funziona in modo simile a FCC o TENAA. Il caricabatterie suggerisce che Samsung potrebbe voler offrire una ricarica rapida da 65 W ai futuri smartphone, come lS22.

Sammobile ha riferito che ET News ha affermato che Samsung ha scelto di non includere un sensore ToF sui modelli Galaxy S22.

Samsung spera di integrare la tecnologia di spostamento del sensore nelle sue prossime fotocamere per smartphone, secondo quanto riportato sul sito olandese Galaxy Club .

Circolano rapporti secondo cui Samsung ha discusso con Olympus sulla possibilità di collaborare alla tecnologia della fotocamera per smartphone.

In un rapporto di domande e risposte sulla pagina Mobile Press di Samsung, Samsung ha confermato che non includerà i caricabatterie nella confezione per i dispositivi futuri.

Il leaker Ice Universe ha affermato su Twitter che Samsung stava lavorando su nuovi processori Exynos, inclusi il 9855 e il 9925, lultimo dei quali potrebbe essere con GPU AMD.