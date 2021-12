Suggerimenti e trucchi per Samsung Galaxy Z Flip 3: 12 fantastiche funzioni da provare

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il Galaxy Flip 3 di Samsung è probabilmente il telefono più eccitante da lanciare da anni, se non altro perché ha portato un design robusto e un prezzo più accessibile al mercato dei telefoni pieghevoli.

E, se te ne sei reso conto e hai fatto di Z Flip 3 il tuo primo acquisto di smartphone flessibile , c'è molto nel software che vale la pena approfondire, oltre al semplice livello di superficie. Guarda il video qui sotto o segui le nostre istruzioni scritte se lo trovi più facile. Immergiamoci!

Probabilmente la caratteristica più utile del piccolo schermo di copertura sulla parte anteriore del telefono è la possibilità di utilizzarlo come monitor per le fotocamere con cui scattare selfie. Se non altro perché significa che stai utilizzando le fotocamere di migliore qualità all'esterno, piuttosto che la fotocamera selfie più scadente tagliata nel display principale.

Per farlo, con il telefono chiuso, basta premere due volte velocemente il pulsante di sospensione/blocco laterale sul lato e dovrebbe avviare automaticamente la fotocamera. In caso contrario, vai su Impostazioni > Funzioni avanzate e tocca "Tasto laterale". Assicurati che "Premere due volte" sia attivato e che "Avvio rapido fotocamera" sia selezionato dall'elenco.

Una volta avviata la fotocamera, scatti una foto semplicemente toccando lo schermo e vedrai un piccolo conto alla rovescia che ti darà il tempo di inquadrarti prima che scatti la foto. Se vuoi girare un video, scorri verso sinistra o destra finché non dice "video". Per passare dalla fotocamera ultra grandangolare a quella principale, scorri verso l'alto o verso il basso.

La schermata di copertina di quest'anno è molto più utile della versione precedente ed è anche a colori. Se vai su Impostazioni> Schermata di copertina> Stile orologio, ti consente di scegliere tra 11 stili diversi. Alcuni di essi hanno la propria grafica animata, ma quelli più semplici ti consentono di scegliere un'immagine da visualizzare dietro l'orologio.

Per scegliere la tua foto, scegli lo stile dell'orologio che desideri, uno che non ha una propria immagine animata, quindi tocca "Immagine di sfondo" e seleziona "Scegli dalla galleria" dalla finestra pop-up.

Ora puoi scegliere qualsiasi immagine dalla tua galleria. In effetti, puoi sceglierne fino a 15. Quando hai le immagini che desideri, puoi pizzicare per ingrandire e inquadrarle nel modo desiderato e salvarle. Ora, quando riattivi la schermata di copertina, mostrerà l'immagine scelta e, se ne hai scelta più di una, le scorrerà in rassegna ogni volta che la riattivi.

Una delle cose interessanti dell'avere un telefono a conchiglia flessibile è che puoi metterlo seduto e fare un selfie a mani libere. Apri semplicemente l'app della fotocamera, scegli la fotocamera frontale e poi appoggia il telefono verso il basso con la fotocamera rivolta verso di te.

Regola l'angolazione dello schermo fino a quando non sei inquadrato e ora tutto ciò che devi fare è mostrare il palmo della tua mano alla fotocamera. Inizierà automaticamente un conto alla rovescia e scatterà un selfie.

Se non funziona, apri il menu delle impostazioni nell'app della fotocamera toccando l'icona a forma di ingranaggio nell'angolo. Scorri verso il basso fino a visualizzare "Metodi di scatto" e assicurati che "Mostra palmo" sia attivato. C'è anche un'opzione per abilitare i comandi vocali.

Oltre a mostrarti notifiche e un orologio, il display della copertina ti dà anche accesso a una serie di widget semplicemente scorrendo verso sinistra sullo schermo. Potrebbe trattarsi di informazioni meteorologiche, controlli musicali, un registratore vocale o un timer. Sebbene sia installato un set predefinito, puoi scegliere di cambiarli in altri widget.

Vai di nuovo su Impostazioni> Schermata di copertina e questa volta scegli "Widget". Qui vedrai un elenco di opzioni disponibili e tutto ciò che devi fare è attivare quelle che vorresti avere o disattivare quelle che non vuoi. E se premi "Riordina" in alto puoi cambiare l'ordine in cui appaiono.

Per alcune app, quando pieghi lo schermo in posizione verticale, puoi visualizzare l'app nella metà superiore dello schermo e una serie di controlli nella metà inferiore. Questa è una sorta di funzionalità beta per ora, ma per provarla tutto ciò che devi fare è andare su Impostazioni> Funzioni avanzate> Labs e quindi scegliere "Pannello Modalità flessibile".

Dopo aver attivato l'app, ogni volta che apri l'app e pieghi lo schermo a 90 gradi, l'app salirà nella metà superiore e la parte inferiore ti darà i controlli per volume, luminosità dello schermo, screenshot e una scorciatoia per abbassando l'area notifiche.

Una funzione potenzialmente utile, a seconda della tua età o del tuo udito, è una funzione di adattamento del suono. Vai su Impostazioni> Suoni e vibrazioni> Qualità del suono ed effetti. Ora tocca "Adatta suono".

In questo menu puoi scegliere una delle quattro opzioni di frequenza del suono preimpostate adattate genericamente ai gruppi di età in base a come, in media, le parti della tua sensibilità uditiva cambiano nel tempo.

Se vuoi eseguire un test su misura per vedere com'è il tuo e quindi creare un profilo personalizzato, premi "testa il mio udito", collega le cuffie Bluetooth , vai in una stanza tranquilla ed esegui il test.

Nella schermata iniziale, dovresti essere in grado di scorrere verso il basso in qualsiasi punto dello sfondo e visualizzare le notifiche a discesa (non devi più raggiungere la parte superiore). Tuttavia, se non è attivo, premi a lungo sullo sfondo e tocca "impostazioni". Ora abilita l'opzione "Scorri verso il basso per il pannello delle notifiche".

Un'opzione che non è abilitata per impostazione predefinita è la rotazione automatica della schermata iniziale in modalità orizzontale quando si accende il telefono. Ma puoi attivare questa funzione. Basta premere a lungo lo sfondo e toccare di nuovo "impostazioni". Ora attiva l'interruttore accanto a "Ruota in modalità orizzontale".

Poiché la batteria del Galaxy Z Flip 3 non è enorme, non consigliamo di farlo sempre, ma puoi utilizzare il retro del telefono per caricare altri prodotti in modalità wireless. È utile per cose come gli auricolari o gli smartwatch compatibili, ad esempio.

Ci sono un paio di modi per usarlo. Puoi attivarlo abbassando l'ombra delle impostazioni rapide, scorrendo e quindi toccando il pulsante "Condivisione alimentazione wireless". In alternativa, apri Impostazioni> Batteria e cura del dispositivo> tocca "Batteria" e ora seleziona "Condivisione dell'alimentazione wireless" e attivalo.

Come accennato, in questo telefono è presente una batteria piuttosto piccola, quindi puoi impostare un limite a quanto può essere scaricato da questa funzione. Basta toccare "limite batteria" e impostarlo su una percentuale di cui sei soddisfatto.

Se rimani nelle impostazioni della batteria vedrai un'opzione per "più impostazioni della batteria". Ci sono una serie di opzioni qui per un utilizzo della batteria più o meno efficiente, ma una caratteristica progettata per aiutare la batteria a durare più a lungo è l'interruttore per "Proteggi batteria".

Con questo abilitato, la tua batteria non si caricherà mai oltre l'85 percento, e così facendo non dovrebbe degradarsi velocemente come se dovessi caricarla fino al 100 percento ogni volta. Ovviamente, significa che hai meno batteria con cui giocare, quindi potresti trovarti a dover caricare più spesso di conseguenza.

Una delle nostre funzionalità più utilizzate su qualsiasi moderno telefono Samsung è la modalità Bedtime. Ti consente di programmare un'ora in cui lo schermo diventa in scala di grigi e di disattivare l'audio delle notifiche, per incoraggiarti a spegnere il telefono e andare a dormire. Apri Impostazioni > Benessere digitale e controllo genitori. Ora scorri verso il basso e seleziona "modalità ora di andare a dormire".

Puoi attivarlo manualmente o, meglio, attivare l'opzione pianificata e scegliere l'orario in cui vuoi che si attivi ogni notte e a quali notti dovrebbe applicarsi.

Per impostazione predefinita, quando il telefono è bloccato ci sono due icone nella parte inferiore dello schermo: telefono e fotocamera. Se vuoi cambiarli in qualcosa di diverso, vai su Impostazioni> Schermata di blocco e seleziona "Collegamenti". Tocca il collegamento a sinistra e scegli una delle altre opzioni che non richiedono uno sblocco. Puoi avere una torcia, attivare non disturbare o il registratore vocale o la calcolatrice.

C'è anche un elenco di app che puoi avviare, ma quelle richiedono una scansione delle impronte digitali o un PIN/password per accedere.