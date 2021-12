Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La serie Galaxy S21 di Samsung è arrivata sugli scaffali all'inizio del 2021, ma nonostante sia passato quasi un anno, ci sono ancora molte voci che circolano sulla Galaxy S21 Fan Edition, o Galaxy S21 FE.

Il Galaxy S21 FE succederebbe all'eccellente Galaxy S20 FE , probabilmente raggiungendo ancora una volta il punto debole tra prezzo e caratteristiche. Ecco tutto quello che abbiamo sentito finora.

11 gennaio 2022?

Più economico del Galaxy S21

Il modello Samsung Galaxy S20 Fan Edition è stato rivelato a settembre 2020 e reso disponibile a ottobre 2020, anche se finora nessun Samsung Galaxy S21 FE non è stato rivelato nonostante numerose perdite.

Si è parlato di un lancio del CES 2022, che avrà luogo a gennaio, e si è anche parlato dell'11 gennaio, che è subito dopo il CES e sembra essere il più probabile.

In termini di prezzo, ci aspetteremmo che il Galaxy S21 FE si trovi al di sotto del Galaxy S21 se appare. Il Galaxy S20 FE parte da £ 599 nel Regno Unito per il modello 4G - non è disponibile negli Stati Uniti - con il modello 5G che costa £ 699 nel Regno Unito e $ 599 negli Stati Uniti, quindi ci aspetteremmo un campo da baseball simile per il Galaxy S21 FE.

I rapporti suggeriscono che il Samsung Galaxy S21 FE costerà £ 699 per la variante da 128 GB o € 769 e £ 749 per il modello da 256 GB o € 839.

Simile alla serie Galaxy S21

Plastica

Grado di protezione IP68 probabile

155,7 x 74,5 x 7,9 mm

Il Samsung Galaxy S20 FE presentava un design simile alla serie Galaxy S20 , ma ha apportato un paio di modifiche per ridurre il prezzo, come una parte posteriore in plastica anziché in vetro.

Il Galaxy S21 FE dovrebbe fare lo stesso ma con un design simile al Galaxy S21 e S21+. Le voci affermano che arriverà nei colori grigio, rosa, viola, verde, blu e bianco, con il viola trapelato dalla stessa Samsung, così come il colore verde oliva. È probabile che sia resistente all'acqua, come lo era il Galaxy S20 FE e come suggerisce un manuale utente trapelato, e ci aspetteremmo un display piatto.

Sulla base di più rendering trapelati, l'alloggiamento della fotocamera sul retro dell'S21 FE cadrà nel telaio, come fa sul Galaxy S21, ma sarà un design complessivamente più tradizionale e più semplice. Anche l'alloggiamento sembra essere dello stesso colore del resto della parte posteriore piuttosto che di un colore diverso come il Galaxy S21.

È stato anche affermato che non ci sono slot per schede microSD e nessun jack per cuffie da 3,5 mm.

6,4 pollici

Full HD+

Probabile frequenza di aggiornamento di 120Hz

Il Samsung Galaxy S20 FE ha un display da 6,5 pollici con una risoluzione Full HD+, anche se le voci sostengono che il Galaxy S21 FE avrà uno schermo da 6,4 pollici con una risoluzione Full HD+ (2340 x 1080). Ciò lo colloca comunque tra il Galaxy S21 e il Galaxy S21+ in termini di dimensioni.

Sia l'S21 che l'S21+ hanno anche un display Full HD+ ed entrambi sono dotati di una frequenza di aggiornamento variabile di 120Hz. Poiché il Galaxy S20 FE ha mantenuto la frequenza di aggiornamento di 120 Hz della serie Galaxy S20, è probabile che l'S21 FE offrirà anche la frequenza di aggiornamento più rapida, anche se non è chiaro se offrirà una frequenza di aggiornamento variabile.

È probabile che anche un display piatto per il Galaxy S21 FE, insieme a una fotocamera frontale centralizzata con foro di perforazione . È anche probabile che sia un pannello Super AMOLED.

Qualcomm Snapdragon 888, 8 GB di RAM

Opzioni di archiviazione da 128 GB/256 GB

5G

Le voci suggeriscono che il Samsung Galaxy S21 FE sarà disponibile con opzioni di archiviazione da 128 GB e 256 GB, come il suo predecessore. Come accennato, è stato suggerito che l'S21 FE non offrirà il supporto microSD per l'espansione della memoria, cosa che nemmeno il Galaxy S21 e S21+ offrono.

I rapporti affermano che sarà un dispositivo 5G , cosa che ci aspetteremmo, anche se non è chiaro se ci sarà anche un modello 4G LTE come con il Galaxy S20 FE. Si dice anche che funzioni su Android 11.

Le voci suggeriscono che il Galaxy S21 FE funzionerà su Qualcomm Snapdrgon 888 o Eyxnos 2100, a seconda della regione, come la serie Galaxy S21. Sono stati segnalati 6 GB di RAM - un po' meno del Galaxy S21 - 8 GB di RAM, e si è parlato anche di 12 GB di RAM.

Si dice che la capacità della batteria sia di 4370 mAh, anche se è stata segnalata anche una capacità di 4500 mAh, e si dice che l'S21 FE offrirà supporto per la ricarica rapida da 25 W, anche se non è ancora chiaro se il caricabatterie stesso sarà incluso nella confezione.

Tripla fotocamera posteriore (32MP o 64MP + 12MP + 8MP)

Frontale da 12MP o 32MP

Il Samsung Galaxy S20 FE presentava una tripla fotocamera posteriore con la stessa fotocamera principale del Galaxy S21+. Ha abbassato la risoluzione del teleobiettivo e ha aumentato la risoluzione della fotocamera frontale. Ha anche la stessa risoluzione della fotocamera ultra wide del Galaxy S20 e Galaxy S20+ ma con pixel più piccoli.

Le voci riguardanti le specifiche della fotocamera del Galaxy S21 FE suggeriscono una tripla fotocamera composta da un sensore da 12 megapixel, 32 megapixel o 64 megapixel, sensori da 12 megapixel e 8 megapixel. Si prevede che il trucco sarà principale, ultragrandangolare e teleobiettivo.

Rapporti più recenti affermano che sarà una fotocamera principale da 12 megapixel con pixel da 1,8 µm, campo visivo di 79 gradi e apertura f/1,8, un obiettivo ultra grandangolare da 12 megapixel con pixel da 1,12 µm, campo visivo di 123 gradi e f /2,2 e un teleobiettivo da 8 megapixel con pixel da 1,0 µm, un campo visivo di 32 gradi e un'apertura f/2,4.

I rapporti affermano che a bordo dell'S21 FE sarà presente anche una fotocamera frontale da 12 megapixel, anche se si è affermato che si tratterà di un selfie snapper da 32 megapixel. Maggiori dettagli sullo snapper da 32 megapixel suggeriscono un campo visivo di 81 gradi, pixel da 0,8 µm e un'apertura f/2.2.

Ecco tutto ciò che abbiamo sentito finora sul Galaxy S21 FE.

Sono emersi numerosi rapporti che suggeriscono che il Galaxy S21 FE verrà lanciato l'11 gennaio e costerà £ 699/€ 769 per la variante da 128 GB e £ 749/€ 839 per il modello da 256 GB.

WinFuture ha pubblicato un elenco di specifiche e dettagli sul Galaxy S21 FE, comprese le specifiche della fotocamera.

Il leaker Ev Leaks ha pubblicato una serie di nuovi rendering del Galaxy S21 FE in vari colori.

Il leaker seriale Evan Blass, noto anche come @Evleaks , ha twittato un collegamento al manuale utente di supporto del Samsung Galaxy S21 FE sul sito Web dell'azienda.

Le immagini pratiche di un vero Galaxy S21 FE di Samsung, rivelano molte funzionalità trapelate in precedenza per essere accurate.

I materiali di marketing del Samsung Galaxy S21 FE sono trapelati , offrendo una visione completa del design e delle specifiche.

Il Galaxy S21 FE di Samsung ha fatto una sosta alla Google Play Console prima del lancio, confermando quasi la sua esistenza. Il telefono è apparso in due varianti: una con il processore Snapdragon 888 e un'altra con Exynos 2100.

Un secondo rapporto conferma la speculazione secondo cui il Samsung Galaxy S21 FE sarà annunciato durante il CES 2022 a Las Vegas.

SamMobile ha riferito che il Galaxy S21 FE verrà lanciato al CES 2022. Il sito è ragionevolmente sicuro che le sue fonti siano corrette: "A partire da ora, il lancio del Galaxy S21 FE al CES 2022 è praticamente confermato", ha scritto.

Un'immagine trapelata di quello che si dice sia un dispositivo di "posizionamento della protezione dello schermo" etichettato "S21 FE", insieme al riemergere di una pagina di supporto per la sua designazione del modello, suggerisce che il Samsung Galaxy S21 FE è ancora in lavorazione.

L'evento Samsung Galaxy Unpacked Part 2 si è svolto il 20 ottobre, ma non è stato rivelato alcun Galaxy S21 FE.

Samsung ha inviato inviti per il suo evento Galaxy Unpacked Part 2, anche se poco è stato rivelato in termini di ciò che sarebbe stato rivelato.

Il sito coreano Digital Daily , in un'esclusiva, ha citato un rappresentante di Samsung Electronics che conferma la cancellazione dell'evento S21 FE Unpacked di ottobre - che poi prosegue dicendo "Stiamo [Samsung] sta rivedendo il lancio dello smartphone stesso".

Jon Prosser di Front Page Tech ha affermato che il Samsung Galaxy S21 FE sarà disponibile per il preordine dal 20 ottobre e disponibile per l'acquisto dal 29 ottobre.

Sammobile ha riferito di aver ottenuto il manuale utente del Samsung Galaxy S21 FE e non si fa menzione della microSD. Si dice anche che non ci sia un jack per cuffie da 3,5 mm.

Il Samsung Galaxy S21 FE è stato certificato dal Bluetooth SIG, il che suggerisce che il suo lancio si sta avvicinando.

9to5Google ha individuato un post dall'account Instagram ufficiale di Samsung che sembra mostrare il Galaxy S21 FE non annunciato in una pubblicità di Back to School.

LetsGoDigital ha riferito di aver visto la documentazione ufficiale di Samsung che afferma che il Galaxy S21 FE non sarà presentato al Galaxy Unpacked.

Samsung ha inviato inviti ufficiali per il suo prossimo evento Galaxy Unpacked che si terrà l'11 agosto.

Evan Blass ha pubblicato una serie di brevi video sul suo account Twitter , indicando ciò che Samsung dovrebbe annunciare a Unpacked l'11 agosto, con il Galaxy S21 FE uno dei dispositivi.

Il Samsung Galaxy S21 FE è apparso su TENAA , il centro di certificazione delle apparecchiature di telecomunicazione cinese, con immagini del dispositivo e una serie di specifiche.

Il leaker Evan Blass ha pubblicato una serie di brevi video sulla sua pagina Twitter, rivelando il Samsung Galaxy S21 FE da ogni angolazione. Sfortunatamente, il tweet è stato poi rimosso.

Il Samsung Galaxy S21 FE è apparso in un altro leak , sfoggiando i colori attesi. La perdita menzionava anche Exynos come processore.

Un rendering trapelato del Samsung Galaxy Z Flip 3 suggerisce che l'evento Unpacked potrebbe aver luogo l'11 agosto. Non è chiaro se S21 FE arriverà insieme a Z Flip 3 e Z Fold 3 o in un evento separato in seguito.

Un rapporto affermava che il Samsung Galaxy S21 FE potrebbe essere ritardato fino all'ultimo trimestre del 2021. Originariamente si diceva che sarebbe arrivato nell'agosto 2021.

Un documento 3C trapelato, scoperto per la prima volta da MyFixGuide , rivela che il Galaxy S21 FE presenterà il supporto per la ricarica rapida da 25 W.

Geekbench ha riportato il Samsung Galaxy S21 FE su un benchmark con il chipset Qualcomm Snapdragon 888 e 8 GB di RAM.

Evan Blass ha twittato un'immagine del Samsung Galaxy S21 FE in tutti i colori con mostrato verde, bianco, blu, grigio e viola. L'immagine mostrava anche il dispositivo da ogni angolazione.

Il Samsung Galaxy S21 FE è apparso in un test di benchmark con Qualcomm Snapdragon 888 e 6 GB di RAM. È anche elencato come con Android 11.

Fonti del settore affermano che Samsung sta pianificando un evento per agosto, dove dovrebbe rivelare Z Fold 3, Z Flip 3 e Galaxy S21 FE.

Ross Young ha twittato affermando che il Galaxy S21 FE inizierà la produzione a luglio e sarà disponibile nelle opzioni di colore grigio, verde chiaro, viola chiaro e bianco.

Steve Hemmerstoffer (OnLeaks) ha pubblicato una serie di rendering ad alta risoluzione del Galaxy S21 FE sulla piattaforma The Voice, insieme ad alcuni dettagli.

Evan Blass ha rivelato una mini roadmap Samsung trapelata che suggerisce che il Samsung Galaxy S21 FE potrebbe essere lanciato il 19 agosto 2021.

Sammobile ha affermato che il Galaxy S21 FE potrebbe essere già in sviluppo con un numero di modello SM-G990B. Il sito ha affermato che avrà 5G, opzioni di archiviazione da 128 GB e 256 GB e Android 11. Si dice anche che arriverà nei colori grigio/argento, rosa, viola e bianco quando verrà lanciato nella seconda metà di quest'anno. .

Il leaker Max Weinbach ha twittato che il Samsung Galaxy S21 FE era una delle ammiraglie da aspettarsi da Samsung nel 2021.

Le ammiraglie Samsung che ci aspettano quest'anno:



S21 FE

S21

S21+

S21 Ultra

Piega a Z 3

Z Capovolgi 3

Piega a Z FE — Max Weinbach (@MaxWinebach) 15 novembre 2020