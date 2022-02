Come impostare il tuo telefono Samsung Galaxy per utilizzare Alexa anziché Google Assistant

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Gli assistenti vocali stanno prendendo il controllo dei nostri dispositivi, ma ci sono tre principali contendenti per la corona, se sei un utente Samsung: Google Assistant, Bixby e Alexa.

Che tu abbia un Galaxy S21 o un modello Galaxy precedente, c'è un modo per impostare Alexa come assistente predefinito sui dispositivi Samsung Galaxy.

Assicurati di aver installato l'app Amazon Alexa e di aver effettuato l'accesso sul tuo telefono Galaxy. Controlla e installa gli ultimi aggiornamenti sul tuo telefono. Apri il menu Impostazioni e seleziona App > Scegli app predefinite. Se non riesci a trovarlo, cerca "app predefinite" nel menu delle impostazioni. In "App predefinite" vedrai un'opzione chiamata App di assistenza digitale, seleziona questa. Tocca la casella che dice "app assistenza dispositivo" e si apre con una gamma di opzioni. Seleziona Alexa dall'elenco.

L'avvio dell'assistente vocale dipenderà quindi da vari fattori. Se stai utilizzando i pulsanti sullo schermo, una pressione prolungata sul pulsante Home avvierà il tuo assistente virtuale, in questo caso Alexa, che è semplice e intuitivo.

Se stai utilizzando i gesti di scorrimento introdotti in Android 10, l'azione dipenderà dall'età del tuo telefono. Se stai utilizzando un dispositivo recente, dovrai scorrere dall'angolo inferiore dello schermo. Questo avvierà quindi Alexa. Per i telefoni più vecchi (come ad esempio il Note 8), dovrai scorrere lentamente verso l'alto dal centro. Entrambi funzionano, devi solo capire esattamente cosa devi fare sul tuo telefono.

Anche se questo metodo non ti darà la parola di attivazione "Alexa" dal tuo telefono, puoi premere a lungo quel pulsante o scorrere e iniziare a parlare come se lo facessi. Puoi utilizzare la parola di attivazione di Alexa se hai già l'app Alexa aperta sul telefono.

Significa che puoi utilizzare Alexa - e tutte le cose che Alexa conosce - rapidamente dal tuo telefono, senza dover aprire l'app.

Puoi utilizzare Alexa per controllare tutti i tuoi dispositivi per la casa intelligente o interagire con i servizi che hai configurato tramite l'app Alexa. questo significa che puoi configurare la tua casa attorno ai tuoi dispositivi Amazon Echo e quindi avere il tuo telefono che offre le stesse cose, senza dover pensare a configurare tutto con Google o SmartThings. Certo, Google Assistant offre molte delle stesse funzioni, ma se lo hai già in esecuzione con Alexa, non è necessario configurare con Google.

Puoi anche usarlo per le chiamate Alexa . Premi a lungo quel pulsante e dì chi vuoi chiamare (potrebbe essere un'eco all'interno della tua stessa casa). Se stai chiamando un Echo Show o Echo Spot, si tratterà di una videochiamata.

Quindi, è facile da fare: se non sei un utente di Google Assistant e sei un fan di Alexa, vale la pena farlo, poiché è una piccola scorciatoia per accedere ad Alexa sul tuo telefono Samsung!

Oppure, se proprio vuoi, puoi avere l'Assistente Google aperto sulla hotword di Google Ok e avere Alexa sul pulsante Home. La scelta è tua.

Scritto da Chris Hall.