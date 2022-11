Realme 10 5G: prezzo e specifiche svelate in vista del lancio

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Realme ha anticipato il suo annuncio del 17 novembre e ha annunciato il Realme 10 5G. Non solo l'ha annunciato, ma l'ha anche rilasciato.

Dopo l'annuncio del Realme 10 standard, l'azienda ha presentato il modello aggiornato. Il Realme 10 5G è ora ufficiale e chi desidera acquistarlo può già effettuare un ordine.

Confermato in sordina prima dell'annuncio di Realme 10 Pro e Realme 10 Pro+ la prossima settimana, il nuovo modello è dotato di uno schermo LCD da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+. È supportata una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e una frequenza di campionamento tattile di 180 Hz, mentre il foro della fotocamera a goccia d'acqua ospita uno scattatore di selfie da 8 megapixel.

Sul retro troviamo una fotocamera principale da 50 megapixel abbinata a una fotocamera macro da 2 megapixel. È presente anche un sensore di profondità.

Per quanto riguarda l'interno, Realme ha scelto un chip MediaTek Dimensity 700 e una batteria da 5.000 mAh. La biometria è gestita dallo scanner di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione. Le opzioni di colore sono solo due: nero e oro.

Per quanto riguarda il prezzo, il modello con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione costa CNY1.299 ($182/€179/£155), mentre il modello con 2 GB di RAM in più costa CNY1.599 ($225/€218/£191). Al momento non si sa nulla di un eventuale lancio internazionale, quindi l'unico modo per accaparrarsene uno oggi è tramite il sito web cinese di Realme.

Scritto da Oliver Haslam.