Il Realme 10 Pro+ rompe la copertina in vista dell'imminente annuncio

(Pocket-lint) - L'annuncio del Realme 10 Pro+ è previsto per il 17 novembre 2022. Ma il telefono di punta ha già rotto la copertura in un nuovo scatto promozionale.

Realme ha già annunciato il Realme 10, ma ci si aspetta che il 10 Pro+ di fascia alta sia l'oggetto del contendere. Mancano pochi giorni all'annuncio, ma Realme ha condiviso un altro teaser, questa volta del retro del dispositivo. Ed è uno sbalordimento.

La nuova immagine mostra una persona che tiene il nuovo telefono in aria, offrendoci un'ottima visuale su una finitura multicolore dall'aspetto piuttosto ricercato. Il colore passa dal viola al verde, al blu e viceversa, ed è splendido. Non sappiamo se questo sarà l'unico colore disponibile. Ma sappiamo che è quello da scegliere in ogni caso.

Un altro aspetto degno di nota sono i due grandi fori per la fotocamera sul retro. Anche se questo potrebbe far pensare che ci siano solo due fotocamere, in realtà non è così. Ci è stato detto che la fotocamera principale da 108 megapixel sarà affiancata da una ultrawide da 8 megapixel e da una fotocamera ausiliaria da 2 megapixel che probabilmente gestirà i dati di profondità. Si tratta di un look accattivante, migliore del solito plateu di fotocamere che siamo abituati a vedere. iPhone 14 Pro, stiamo guardando te.

Altre caratteristiche che già ci aspettiamo sono uno schermo da 6,7 pollici FHD+ con display curvo, mentre anche il retro del dispositivo sembra essere leggermente curvo.

Scopriremo presto tutto quello che c'è da sapere sul Realme 10 Pro+, ma per ora limitiamoci a fissare la finitura multicolore e ad aspettare.

Scritto da Oliver Haslam.