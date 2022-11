Il Realme 10 è qui con uno schermo da 6,4 pollici, un nuovo chip e altro ancora

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il Realme 10 è finalmente ufficiale e porta con sé un display da 6,4 pollici, un nuovo chip MediaTek Helio G99 e miglioramenti delle prestazioni promessi.

Mentre stiamo ancora aspettando che Realme annunci i suoi modelli di fascia alta, tra cui il Pro+, il modello base è già arrivato. L'annuncio del Realme 10 5G e del Pro+ è previsto per la prossima settimana, ma per il momento si tratta solo del Realme 10.

Lo schermo da 6,4 pollici del nuovo portatile supporta una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e una risoluzione di 1080 x 2400, rendendolo identico a quello utilizzato nel precedente Realme 9, anche se è possibile che ci siano alcune modifiche sotto il cofano. Promette inoltre una luminosità di picco di 1.000 nit.

All'interno, Realme utilizza il MediaTek Helio G99, che promette prestazioni migliori del 25% e un consumo energetico inferiore del 20% rispetto al precedente Snapdragon 680, il che suona come una notizia positiva. Il telefono sarà inoltre dotato di 4GB, 6GB o 8GB di RAM a seconda del modello scelto, mentre le opzioni di archiviazione vanno da 64GB a 256GB. Realme ritiene inoltre che il nuovo telefono lancerà le app molto più velocemente grazie all'uso dello storage UFS 2.2, un'altra buona aggiunta.

Per quanto riguarda le fotocamere, Realme ha scelto una fotocamera primaria da 50 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel. Sul davanti c'è una fotocamera da 16 megapixel per gestire i selfie, se è la vostra passione.

Per quanto riguarda l'interno, il Realme 10 è dotato di una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W. L'azienda afferma che con una ricarica di 28 minuti si dovrebbe raggiungere il 50% della capacità della batteria.

Per quanto riguarda la disponibilità, non è stata fornita una data di uscita effettiva, ma sappiamo che saranno offerti i colori bianco e nero. Anche i prezzi internazionali sono approssimativi: si parte da 230 dollari per il modello con 64 GB di memoria e 4 GB di RAM e si arriva a 300 dollari per l'opzione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria.

Scritto da Oliver Haslam.