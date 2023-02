Realme ha confermato che terrà un evento speciale di annuncio per il mercato cinese il 17 novembre 2022 con almeno due nuovi telefoni.

Sebbene Realme abbia già programmato un evento per il 9 novembre, questo è poco più di un assaggio di quello che sarà l'evento principale otto giorni dopo. Il 9 dovrebbe debuttare il Realme 10 4G, ma se andiamo avanti di una settimana ci aspettiamo che l'azienda faccia debuttare il Realme 10 5G insieme al modello premium Pro+.

Realme ha già fatto un'anticipazione in tal senso, affermando di avere in cantiere un telefono con schermo curvo tramite un post di annuncio su Weibo. L'annuncio è in cinese, ma anche utilizzando la notoriamente pessima traduzione automatica possiamo dedurre che Realme intende "lanciare un buon schermo curvo" per noi.

Per quanto riguarda ciò che ci aspettiamo al di là dello schermo curvo, le voci di corridoio dicono che Realme ha dotato il 10 Pro+ di una fotocamera da 108 megapixel con stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS). Lo schermo curvo dovrebbe avere una dimensione di 6,7 pollici e una risoluzione di 1080p.

Il Realme 10 5G, meno entusiasmante, probabilmente avrà una configurazione simile, anche se non ci sarà l'OIS e la risoluzione del display dovrebbe essere inferiore.

Probabilmente ci saranno altri teaser man mano che ci avviciniamo alla grande presentazione, ma per ora sappiamo solo che Realme ha in serbo non uno ma due annunci nelle prossime due settimane. Le uscite di quest'anno non finiranno mai?