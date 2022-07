Realme GT 2 Master Explorer Edition viene lanciato in Cina

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il Realme GT 2 Master Explorer Edition è stato lanciato in Cina, successore del modello dell'anno scorso che ha visto il marchio adottare un design ispirato alle valigie.

Il tema sembra continuare con il nuovo modello, che presenta una custodia bumper integrata rivettata al telefono.

Nella colorazione marrone e oro, il design ricorda le valigie rigide vintage di Louis Vuitton.

Il look premium continua con un design in metallo e vetro, mentre i riflessi dorati circondano le lenti della tripla fotocamera.

Il GT 2 Master Explorer edition è dotato di un processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm e di una RAM LPDDR5X fino a 12 GB, la prima volta che vediamo questa RAM in uno smartphone.

Il dispositivo dispone inoltre di uno spazio di archiviazione UFS 3.1 fino a 256 GB e di una batteria da 5.000 mAh.

Come è ormai tendenza degli smartphone Realme, supporta una ricarica rapida, fino a 100W con il caricatore GaN incluso. Questo dovrebbe consentire una ricarica completa in soli 25 minuti.

Per quanto riguarda le fotocamere, sono disponibili una primaria Sony IMX766 da 50MP, una ultra-wide da 50MP e un obiettivo microscopico da 40x.

Il dispositivo è già disponibile per il pre-ordine in Cina e sarà acquistabile la prossima settimana.

Il prezzo di vendita è di 3499 CNY (circa 520 dollari) per il modello da 8 GB+128 GB o 3799 CNY (circa 565 dollari) per la variante da 12 GB+256 GB. Non si sa ancora nulla di un lancio internazionale.

Scritto da Luke Baker.