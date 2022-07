Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il prossimo telefono "Master Explorer Edition" di Realme è in arrivo, infatti l'azienda stessa non è stata timida nel parlarne. Il design del telefono è stato chiaramente rivelato attraverso i canali ufficiali dei social media cinesi.

Basta dare una rapida occhiata alla galleria dell'azienda su Weibo per scoprire che il telefono è stato fotografato in uno stereotipato servizio fotografico "Explorer".

La Master Explorer Edition di quest'anno è molto diversa dalla prima generazione(che sembrava una valigia Muji). L'edizione di quest'anno ha ancora l'aspetto di una valigia, ma con un approccio molto più vintage.

L'azienda ha rivelato che questo particolare telefono combina quattro materiali diversi, tra cui la pelle color crema o beige e un metallo color ottone scuro intorno ai bordi e negli angoli.

Il design è piuttosto piatto e ad angolo retto, come quello di molti smartphone del 2022, e presenta una tripla fotocamera nell'angolo in alto a sinistra. Nella parte anteriore, il display è piatto con cornici molto sottili e una piccola fotocamera con foro al centro.

Nonostante non sia ancora stato annunciato ufficialmente, il telefono è già disponibile in Cina attraverso un periodo di "vendita al buio": gli acquirenti possono versare un deposito di 100 Yuan e farlo valere come 200 Yuan, togliendo di fatto 100 Yuan dal prezzo del telefono.

Realme non ha ancora annunciato le specifiche del telefono, ma un annuncio di vendita al dettaglio su JD.com rivela che avrà uno schermo OLED a 120 Hz, mentre precedenti indiscrezioni suggerivano che sarà dotato di processore Snapdragon 8+ Gen 1 e di una batteria da 4880 mAh con ricarica rapida da 100W o 150W. Ci aspettiamo anche un

L'elenco rivela anche che dovremmo vedere tre varianti di memoria/stoccaggio: 8GB/128GB, 8GB/256GB e 12GB/256GB. Si prevede inoltre la presenza di due fotocamere da 50 megapixel (principale e ultrawide), oltre a una fotocamera per selfie da 16 megapixel.

Realme lancerà ufficialmente il GT 2 Master Explorer Edition durante un evento che si terrà il 12 luglio. È probabile che si tratti di un lancio solo in Cina, almeno all'inizio, ma se il telefono dovesse diventare globale, non mancheremo di tenervi aggiornati.

Scritto da Cam Bunton.