Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Realme si sta preparando a svelare un'edizione speciale del GT Neo 3 a tema Thor Love and Thunder il 7 luglio.

Il marchio non è nuovo a design audaci e non è la prima edizione speciale che vediamo: recentemente ha rilasciato un'edizione Dragon Ball Z del Neo 3T in mercati selezionati.

La notizia arriva dopo che il vicepresidente di Realme, Madhav Sheth, ha twittato un'immagine teaser:

Il tuono è pronto a colpire ancora una volta pic.twitter.com/gB0dgfYiOe- Madhav Sheth (@MadhavSheth1) June 29, 2022

Miglior smartphone 2022: testiamo, valutiamo e classifichiamo i migliori telefoni cellulari disponibili per l'acquisto Di Chris Hall · 30 giugno 2022

Questo è l'unico scorcio che abbiamo avuto finora del telefono in edizione limitata e sembra essere un design appariscente, con elementi lucidi color arcobaleno.

Realme ha anche un microsito dedicato al lancio, ma oltre a dirci che il lancio è previsto per il 7 luglio, il design è ancora ben nascosto.

Non sappiamo ancora quali regioni avranno accesso al telefono, che potrebbe essere un'esclusiva dell'India, ma il tempo ce lo dirà.

Il Realme GT Neo 3 ci ha impressionato per la ricarica fulminea e le prestazioni scattanti, ma non ci ha entusiasmato il design a strisce da corsa.

Se siete fan di Thor e cercate uno smartphone di fascia media, il nuovo telefono in edizione limitata potrebbe fare al caso vostro.

Scritto da Luke Baker.