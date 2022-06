Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Gli ultimi telefoni della serie GT Neo 3 di Realme sono stati ufficialmente lanciati in Europa e puntano tutto sulla velocità.

Il GT Neo 3 è l'ammiraglia, mentre il 3T è l'opzione più economica, uno schema di denominazione familiare per i fan di OnePlus.

Sia il Neo 3 che il 3T presentano un design ispirato alle corse: Il 3 presenta audaci strisce da corsa in un colore che ricorda le iconiche auto Shelby GT, mentre il 3T è dotato di un motivo a bandiera a scacchi impresso sul retro.

A sostegno dello stile, il GT Neo 3 è dotato di una ricarica rapida da 150 W, che dovrebbe consentire una ricarica del 50% in soli 5 minuti.

Il Neo 3T non è altrettanto veloce, ma con una ricarica da 80 W non è da meno. Il 3T può raggiungere il 50% della batteria in 12 minuti.

Siete preoccupati per il degrado della batteria? Realme ha integrato 38 livelli di protezione e promette di mantenere la capacità della batteria di almeno l'80% dopo 1600 cicli di ricarica sul GT Neo 3.

Il Neo 3 è il primo smartphone alimentato dalla piattaforma MediaTek Dimenisty 8100 in Europa e promette prestazioni da flagship ad alta efficienza.

Ha un display AMOLED Full HD+ da 6,7 pollici con una frequenza di 120 Hz ed è dotato di certificazione HDR 10+.

Per quanto riguarda le fotocamere, sul retro è presente una tripla serie di fotocamere con il sensore primario Sony IMX 766 da 50 MP che svolge il lavoro più pesante.

È supportato da un ultra-wide da 8MP e da un macro da 2MP. C'è anche una nuova modalità Street Photography, ma Realme non ha detto esattamente cosa fa.

Nel frattempo, il GT Neo 3T è alimentato dal processore Snapdragon 870 di ultima generazione, che ci ha impressionato su dispositivi come il GT Neo 2.

Ha un display AMOLED Full HD+ da 6,62 pollici, anch'esso funzionante a 120 Hz.

Anche in questo caso c'è una tripla fotocamera, ma con uno scatto principale da 64 MP e un obiettivo ultra-wide da 119 gradi e un obiettivo macro da 4 cm.

Realme ha anche annunciato che il GT Neo 3T sarà disponibile in una colorazione speciale Dragon Ball Z, in alcuni mercati europei. Perfetto per chi vuole che il proprio telefono si vesta come Goku.

Il GT Neo 3 con 12 GB di RAM, 256 GB di memoria e ricarica da 150 W costerà 599,99 sterline nel Regno Unito. Il Neo 3T con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria costerà 369 sterline.

Scritto da Luke Baker.