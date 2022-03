Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Era al Mobile World Congress 2022 alla fine di febbraio quando Realme ha annunciato per la prima volta che avrebbe rivelato il GT Neo 3 - completo della tecnologia di ricarica più veloce del mondo - e sono trascorse solo poche settimane da quell'evento perché il dispositivo potesse essere ufficialmente rivelato in Cina.

Non solo è il primo dispositivo mai lanciato sul mercato con una ricarica super veloce da 150 W, o ciò che Realme chiama UltraDart Charging Architecture (UDCA), che può ricaricare la cella da 5.000 mAh del 50% in soli 5 minuti, ma può anche etichetta un altro "primo" alla cintura come telefono per iniziare la visualizzazione di Dimensity 8100 di MediaTek nei dispositivi .

Lo "spirito da corsa" della GT è certamente fuori discussione date le sue specifiche, quindi, ma è il prezzo richiesto - a partire da ¥ 1.999 in Cina (solo £ 240/€ 285/$ 315) - è molto, molto inferiore a quanto ci si potrebbe aspettare. Ovviamente questo è solo per la versione cinese del dispositivo, poiché gli adeguamenti internazionali per le tasse e la spedizione probabilmente lo renderanno un buon cambiamento in altri mercati, se e quando arriverà.

Anche le specifiche altrove sono forti, il GT Neo 3 è dotato di un display da 6,7 pollici con risoluzione 2K con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, inclusa una frequenza di campionamento del tocco di 1.000 Hz per una reattività ultra, che è anche in grado di gestire l'alta gamma dinamica HDR10+.

Oltre al suo design molto accattivante a strisce da corsa - come mostrato qui con una finitura viola, c'è anche il blu e il bianco - la parte posteriore ospita anche un'unità a tripla fotocamera, comprendente un sensore principale da 50 megapixel completo di stabilizzazione ottica (OIS), un ultra- fotocamera grandangolare, oltre a un obiettivo macro.

Suona a tutto tondo impressionante, senza dubbio, con quell'UDCA da 150 W che carica una caratteristica davvero accattivante. Speriamo che Realme porti presto il telefono in altre regioni e, si spera, con un prezzo altrettanto interessante.

Scritto da Mike Lowe.