Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

BARCELONA (Pocket-lint) - Ecco il primo telefono ad arrivare in Europa e nel Regno Unito con a bordo la piattaforma Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm: il Realme GT 2 Pro.

No, davvero, Realme ha battuto la concorrenza fino al traguardo. Samsung ha lanciato la sua serie S22 su Exynos in Europa. Non puoi ancora acquistare Find X5 Pro di Oppo .

E mentre stanno arrivando molti telefoni 8 Gen 1 - si pensa che lo Xiaomi 12 arrivi su queste coste a marzo - dubitiamo che molti (o nessuno) avranno un prezzo competitivo come il GT 2 Pro di Realme.

A partire da soli £ 599 nel Regno Unito (€ 749 in Europa), il portatile Pro spreme davvero una massa di migliori specifiche a bordo per un prezzo richiesto non così enorme. C'è un pannello OLED da 6,67 pollici con alta risoluzione (3216 x 1440) e luminosità (1400 nits max). C'è fino a 12 GB di RAM (con espansione da 3 GB a 7 GB tramite ROM). C'è davvero molto di cui gridare.

Anche il finale è molto diverso dalla tua media. Il GT 2 Pro è disponibile in quattro opzioni - Paper White, Paper Green, Steel Black, Titanium Blue - con una finitura aderente e testurizzata sul retro. L'unità telecamera è sollevata in un involucro trasparente, che si distingue come una scelta di design estetico audace.

Queste fotocamere comprendono una fotocamera principale da 50 megapixel, un grandangolo da 50 MP e una fotocamera "microscopio" a risoluzione molto più bassa (3 MP), che ingrandisce di 40 volte. I due obiettivi principali suonano bene, il terzo è davvero un espediente.

Quindi, quando puoi mettere i guanti su un Realme GT 2 Pro? Adesso non c'è molto da aspettare: il portatile sarà disponibile dall'8 marzo. Questo è ancora prima del suo fratellino, la GT 2 standard, che arriverà (senza 8 Gen 1 e gran parte delle funzionalità con specifiche superiori) dal 15 marzo al prezzo ancora più basso di £ 399 (€ 549 in Europa).

Scritto da Mike Lowe.