Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Dopo aver stuzzicato vari dettagli dall'inizio di febbraio, la serie Realme 9 Pro è ora ufficiale. Quindi cosa puoi aspettarti, quando puoi acquistare un telefono e quanto costerà?

Innanzitutto, ci sono due varianti: Realme 9 Pro e Realme 9 Pro+. Non è solo un caso in cui uno è leggermente diverso dall'altro, poiché i due hanno dimensioni diverse (il Plus è in realtà più piccolo), utilizzano processori diversi e hanno anche configurazioni della fotocamera diverse.

Innanzitutto Realme 9 Pro. Questo telefono da 6,6 pollici (120 Hz), disponibile in un'opzione Sunrise Blue che cambia colore , sarà disponibile dal 23 febbraio al prezzo di £ 299 nel Regno Unito. È dotato della piattaforma Snapdragon 695 di Qualcomm con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.

Poi Realme 9 Pro+. Questo portatile da 6,43 pollici (90 Hz) è infatti la più piccola delle due varianti, disponibile anche in Sunrise Blue che cambia colore dal 4 marzo, al prezzo di £ 349 nel Regno Unito. Presenta invece la piattaforma Dimensity 920 di MediaTek e 8 GB di RAM, ma il doppio dello spazio di archiviazione del 9 Pro, a 256 GB.

Quindi cosa c'è di così "plus" nel modello più costoso, nonostante le sue specifiche dello schermo apparentemente inferiori? Riguarda principalmente le telecamere. Il 9 Pro+ è dotato di un sensore da 50 megapixel - il Sony IMX766 , come troverai nel OnePlus Nord 2 - abbinato alla stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS) come fotocamera principale. Questo include anche ciò che Realme chiama ProLight Imaging Technology, in effetti la possibilità di utilizzare la stabilizzazione per assistere le scene in condizioni di scarsa illuminazione.

Lo standard 9 Pro, d'altra parte, ha una fotocamera principale da 64 MP ad alta risoluzione, ma non è di fascia alta e non c'è nemmeno OIS. È questo che distingue davvero i due telefoni. Altrimenti gli altri due obiettivi - un grandangolo da 8 MP e un sensore di profondità da 2 MP - comprendono la tripla configurazione posteriore di entrambi i modelli.

Abbiamo un Realme 9 Pro+ in revisione e lo metteremo alla prova prima della data di rilascio di marzo per vedere se vale la pena. Ma, dati questi prezzi, c'è un evidente appeal in ciò che Realme ha da offrire qui, anche se l'idea di un modello "plus" che non è un passo avanti sotto ogni aspetto può sembrare leggermente confusa.

Scritto da Mike Lowe. Modifica di Rik Henderson.