I dettagli della fotocamera di Realme 9 Pro+ sono trapelati

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Mancano solo un paio di giorni al lancio della serie Realme 9 Pro , previsto per il 16 febbraio.

Abbiamo già appreso un bel po' di questi telefoni imminenti , compreso il loro prezzo previsto , ma non si sapeva molto dell'importantissimo array di telecamere.

Con il loro budget a un prezzo di fascia media , lascia una vasta gamma di opzioni sul tavolo.

Ora, il famigerato informatore Yogesh Brar si è rivolto a Twitter per divulgare i dettagli sulla variante Pro+.

Specifiche della fotocamera realme 9 Pro+ 5G



Parte posteriore

50 MP (f/1.88) (Sony IMX766) (OIS) Principale

8MP (f/2.25) (Sony IMX355) (FOV - 119°) Ultragrandangolare

Profondità 2MP (f/2.4).



Davanti

16MP (f/2.45) (EIS) (Sony IMX471) — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) 12 febbraio 2022

A guidare la carica c'è un impressionante sensore Sony IMX766 da 50 MP f1.9 con stabilizzazione ottica dell'immagine.

È supportato da una fotocamera ultrawide Sony IMX355 da 8 MP con un ampio campo visivo di 119 gradi, insieme a un sensore di profondità da 2 MP, presumibilmente per effetti in modalità ritratto.

Per i selfie, dovremmo aspettarci un Sony IMX47 da 16 MP f2.45 supportato dalla stabilizzazione elettronica dell'immagine.

Realme ritiene che la configurazione della sua fotocamera 9 Pro+ sarà alla pari con ammiraglie come Google Pixel 6 .

Sebbene ciò possa essere vero sul fronte hardware, resta da vedere se l'elaborazione del software di Realme sarà all'altezza.

Non vediamo l'ora di vedere come si comporta Realme 9 Pro+, fortunatamente sembrerebbe che non dobbiamo aspettare molto.

Scritto da Luke Baker.