Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Realme lancerà l'ultimo della sua serie di numeri, con il debutto ufficiale del 9 Pro previsto per il 16 febbraio . Grazie alla sua raccolta di informazioni, abbiamo un'idea un po' chiara di cosa aspettarci da Realme 9 Pro e 9 Pro+, ma dobbiamo ancora menzionare il normale Realme 9.

Come con qualsiasi lancio di telefoni negli ultimi anni, mantenere segrete tali informazioni non è stato apparentemente possibile, con una recente perdita che ha rivelato le specifiche chiave del modello standard.

La scheda tecnica trapelata per Realme 9 5G presenta il tipo di specifiche che ti aspetteresti da uno smartphone di fascia media e conveniente.

Si dice che sia dotato di un display con risoluzione fullHD+ da 6,5 pollici con frequenze di aggiornamento di 90 Hz e processore MediaTek Dimensity 810 5G. Questo chipset significa che è leggermente meno potente del 9 Pro+, che avrà il Dimensity 920 .

Specifiche Realme 9 5G



•FHD+ da 6,5 pollici, 90 Hz

•MediaTek Dimensione 810 5G

•6/8GB RAM

•64/128 GB di spazio di archiviazione

• Cam posteriore: 48 MP + 2 MP di profondità + 2 MP Macro

• Camma anteriore: 16 MP

•Batteria da 5.000 mAh, ricarica da 18 W

•Android 12, realmeUI

•Altoparlante stereo, FP laterale — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) 9 febbraio 2022

La fuga di notizie - dal tipster @heyitsyogesh su Twitter - rivela anche un sistema di base a tripla fotocamera, composto da un sensore principale da 48 megapixel e due fotocamere macro e di profondità a bassa risoluzione.

Altri dettagli includono una grande batteria da 5.000 mAh e una versione aggiornata dell'interfaccia utente di Realme in esecuzione su Android 12. Non si fa menzione del design del pannello posteriore che cambia colore che sarà presente sul modello 9 Pro.

Come per qualsiasi fuga di notizie, nulla di tutto ciò è confermato fino a quando la società stessa non lo annuncia. Ed è curioso che il teaser di lancio ufficiale menzioni solo la serie di telefoni "Pro". Ciò significa che è possibile che questo non venga lanciato lo stesso giorno, anche se è apparso negli elenchi di certificazione.

Con Realme che lancia spesso diversi modelli dei suoi telefoni della serie numerica in momenti diversi, non sarebbe del tutto insolito se non lo facesse. E, invece, è venuta dopo.

Scritto da Cam Bunton.