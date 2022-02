Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Realme ha anticipato il suo imminente lancio di smartphone , la serie 9 Pro, con le ultime notizie che presenterà un design posteriore che cambia colore.

Che cosa significa? Realme lo chiama "Light Shift Design", un pannello che reagisce alla luce ultravioletta - letta come luce solare - e cambierà il colore dal blu al rosso in meno di cinque secondi, afferma il marchio. Rimettilo all'ombra e tornerà alla sua forma originale.

Ora non è la prima volta che vediamo una tale tecnologia: il V23 e il V23 Pro di Vivo hanno entrambi un'opzione di finitura Sunshine Gold che cambia il colore da un brono al blu, come puoi vedere dalle nostre immagini pratiche di quei dispositivi proprio qui .

L'approccio di denominazione di Realme è simile ma diverso: il 9 Pro offrirà una finitura Sunrise Blue, anche se il comunicato stampa del marchio descrive il telefono come "camaleonte" a suo modo.

La velocità del cambiamento di colore sembra un punto importante per Realme, che afferma che "i tentativi sono stati scientificamente testati per superare gli ostacoli, incluso il modo in cui 'alterare' la struttura molecolare per far cambiare colore al materiale e svanire di nuovo rapidamente". In effetti, cinque secondi sono molto più veloci degli sforzi di Vivo, in base alla nostra esperienza.

Realme ha anche rivelato ulteriori 9 funzionalità Pro, incluso il design sottile da 7,99 mm del telefono, che lo rende il prodotto di serie più sottile del marchio. Si spera che spremerà una batteria abbastanza grande all'interno anche per il bene della longevità.

In caso contrario, le specifiche complete e finali sono attese nei prossimi giorni, a seguito dell'annuncio del 26 gennaio secondo cui Realme 9 Pro+ presenterà la piattaforma 5G Dimensity 920 di Mediatek , con l'Europa destinata a essere il mercato di riferimento e la prima a conoscere l'annuncio completo. Guarda questo spazio...

Scritto da Mike Lowe.