(Pocket-lint) - Realme ha annunciato che nei "prossimi giorni" verranno lanciati due nuovi telefoni di punta della sua serie "Number".

Si chiameranno Realme 9 Pro e 9 Pro+, con quest'ultimo il primo per l'azienda a ottenere il soprannome di "+".

Realme ha anche annunciato che il modello Pro+ sarà anche il primo telefono a sfoggiare il processore Mediatek Dimensity 920 5G in Europa.

Entrambi i telefoni saranno abilitati al 5G, ma al momento si sa poco altro, ufficialmente.

In realtà abbiamo visto alcune specifiche trapelate negli ultimi tempi che fanno un po' più di luce. Si dice che Realme 9 Pro, ad esempio, sia dotato di un display AMOLED da 6,59 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Secondo quanto riferito, il telefono sfoggerà anche uno scanner di impronte digitali in-display, una batteria da 5.000 mAh e 6 GB o 8 GB di RAM.

L'unità fotocamera posteriore sarà composta da una fotocamera principale da 64 megapixel, una fotocamera ultra grandangolare da 8 megapixel e un sensore da 2 megapixel per macro, profondità o dettagli in bianco e nero.

Non sappiamo se qualcuna di queste specifiche si applica anche a Realme 9 Pro+. Tuttavia, grazie alle info ufficiali che ci sono state inviate, non dovremo aspettare molto per scoprirlo.

Scritto da Rik Henderson.