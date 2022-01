Le specifiche e il design di Realme 9 Pro sono trapelati

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La prossima gamma di smartphone numerati di Realme ha già iniziato una sorta di lancio a goccia, con Realme 9i già annunciato questa settimana. Tuttavia, non sarà l'unico telefono della serie Realme 9.

Una perdita di rendering dettagliata ci ha dato un'idea dell'aspetto di Realme 9 Pro, oltre a rivelare le specifiche del telefono che, a quanto pare, non sarà affatto del tutto "Pro".

Sul fronte del design, sembra proprio che Realme si attenga a un design che è già utilizzato su una serie di telefoni diversi, vale a dire alcuni dei recenti telefoni della serie Realme GT.

Ha il familiare alloggiamento della fotocamera rettangolare sul retro con due grandi fotocamere disposte verticalmente e una fotocamera più piccola su un lato, a metà sul lato destro.

Secondo le specifiche trapelate, questa configurazione della fotocamera sarà caratterizzata da una fotocamera principale da 64 megapixel, insieme a una fotocamera ultrawide da 8 megapixel e una terza fotocamera da 2 megapixel a basso risultato (probabilmente per macro, profondità o dettagli in bianco e nero).

Per quanto riguarda le altre specifiche, si dice che sia dotato di un display AMOLED da 6,59 pollici con frequenze di aggiornamento fino a 120 Hz e un sensore di impronte digitali in-display secondo il leak pubblicato per la prima volta da SmartPrix in collaborazione con @OnLeaks.

All'interno, si afferma che il telefono sarà alimentato dal processore Snapdragon 695 5G, piuttosto che da qualsiasi chipset della serie Snapdragon di nuova generazione. A questo dovrebbero aggiungersi 6 GB o 8 GB di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione e una grande batteria da 5000 mAh.

I piani di lancio di Realme non sono ancora ufficialmente noti, ma con MWC in arrivo a breve, potrebbe essere realistico aspettarsi che il telefono debutterà alla fiera.

Scritto da Cam Bunton.