Realme GT 2 Pro svelato, presenta Paper Tech Master Design

(Pocket-lint) - Il telefono Realme GT 2 Pro è stato presentato prima dell'evento di lancio ufficiale in Cina il mese prossimo. E non assomiglia per niente alle immagini trapelate che abbiamo visto nelle ultime settimane.

Progettato in collaborazione con Naoto Fukasawa, Realme GT 2 Pro è ispirato alla carta e presenta una struttura in "polimero a base biologica".

L'azienda lo chiama "Paper Tech Master Design" e le immagini fornite mostrano un dispositivo moderno e neutro. Un elemento della trama della carta sarà presente nell'involucro del telefono.

Il suo lancio ufficiale avverrà nella Cina continentale il 4 gennaio 2022 , ma Realme ha anche rivelato che il telefono di punta della sua gamma GT 2 Series presenterà anche una fotocamera ultra-wide da 150 gradi sul retro.

"Realme crede che i materiali possano rompere i confini del design in tutte le direzioni. Il design distintivo del prodotto è essenziale per tutti i prodotti Realme, ma l'ambiente non sarà sacrificato nel suo nome. È qui che Realme pensa che stile e sostenibilità non debbano escludersi a vicenda. Realme crede nell'armonia tra ambiente e tecnologia", si legge in una nota.

Voci precedenti affermano inoltre che il GT 2 Pro sarà uno dei primi telefoni a presentare la nuova elaborazione Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm.