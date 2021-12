Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Realme è uno dei marchi di smartphone in più rapida crescita in circolazione, ha appena annunciato un evento di lancio per la sua attesissima serie GT 2 , che si terrà il 20 dicembre 2021.

Il marchio promette che la nuova gamma include tre tecnologie allavanguardia, nelle aree dei materiali ecologici, dei progressi fotografici e della comunicazione.

Ecco tutti i dettagli e cosa ci aspettiamo di vedere.

Levento si svolge il 20 dicembre 2021 alle 9:00 UTC / 9:00 GMT / 4:00 EST / 1:00 PST

Realme non ha ancora annunciato dove guardare il prossimo evento, ma in precedenza il marchio ha trasmesso in streaming gli eventi di lancio sul suo canale YouTube , quindi ci aspetteremmo che lo stesso sia vero questa volta.

Aggiorneremo questa sezione quando sarà disponibile un collegamento.

Ci aspettiamo di vedere il Realme GT 2 Pro allevento. Il telefono ha visto numerose perdite di recente, la più recente delle quali riguarda gli elenchi di certificazione cinese 3C e potrebbe darci unidea delle specifiche del telefono.

Secondo un post su 91mobiles , GT 2 Pro avrà connettività 5G e ricarica rapida da 65W. Il dispositivo sarà alimentato dallo Snapdragon 8 Gen1 Soc.

Altre perdite suggeriscono che è probabile che il telefono sia dotato di un display OLED da 6,8 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e potrebbe essere dotato di opzioni di archiviazione fino a 1 TB con 12 GB di RAM. Ci aspettiamo anche una fotocamera frontale da 32 MP per i selfie, con una tripla fotocamera sul retro. Questo ospiterà un grandangolo da 50 MP, un ultra grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo da 8 MP.

Queste sono solo voci al momento, ma tutte saranno rivelate il 20 dicembre. Sembrerebbe che Realme si concentri molto sulla sostenibilità per questo lancio e il suo marketing presenta in primo piano un nuovo materiale ecologico. Realme afferma che il nuovo materiale può ridurre le emissioni di carbonio del 63% per chilo, pur rimanendo forte e durevole come i design tradizionali.