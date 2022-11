Razer Edge 5G: prima occhiata: Ecco il dispositivo di gioco Android in carne e ossa

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il Razer Edge 5G è stato personalizzato per essere il "palmare da gioco Android definitivo" ed è il primo dispositivo dotato di piattaforma Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1. L'azienda ha rivelato la maggior parte delle specifiche del dispositivo e il prezzo.

L'azienda ha rivelato la maggior parte delle specifiche del dispositivo, insieme al prezzo, e noi abbiamo potuto metterci le mani sopra durante il Qualcomm Snapdragon Summit.

Sebbene non sia stato possibile giocare con il Razer Edge per offrire le prime impressioni, potete sfogliare la galleria di immagini in cima a questa pagina per vedere com'è il dispositivo in carne e ossa.

Come già accennato, il Razer Edge si basa sulla piattaforma Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1. Inoltre, è la prima console di gioco 5G portatile al mondo, ottimizzata per Verizon 5G Ultra Wideband, che supporta Sub 6 e mmWave.

Il dispositivo è dotato di un touchscreen Full HD+ da 6,8 pollici con frequenza di aggiornamento di 144 Hz, 8 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB di memoria interna. È presente il supporto per microSD, altoparlanti a due vie e una batteria da 5000 mAh, che si stima possa garantire tra le sei e le sette ore di gioco continuo. Sul retro sono presenti anche delle ventole.

Il Razer Edge 5G misura 260 x 85 x 11 mm e pesa 264 g senza il controller Kishi V2 Pro. Il controller Kishi V2 Pro si collega tramite USB-C ed è dotato di passthrough da 3,5 mm e di aptica. Sono presenti due stick analogici, otto pulsanti, un D-pad, due grilletti e due bumper.

Ci sono anche due pulsanti programmabili, uno dei quali può essere utilizzato per lanciare l'app Razer Nexus, progettata per fungere da dashboard per i giochi Android, con un facile accesso alle piattaforme di gioco e ai giochi scaricati in un unico posto.

Il Razer Edge 5G sarà svelato completamente al CES 2023, insieme ai prezzi, ma è già possibile prenotarlo attraverso il sito web di Razer.

