Cos'è lo Snapdragon Sound, cosa offre e quali dispositivi lo hanno?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Qualcomm è conosciuta soprattutto per le sue piattaforme mobili che si trovano sotto il cofano di molti smartphone, da Samsung e OnePlus a Oppo e Motorola, ma all'interno di queste piattaforme sono presenti diverse tecnologie.

Una di queste è Snapdragon Sound, che presenta una serie di caratteristiche. Ecco tutto quello che c'è da sapere su Snapdragon Sound: cos'è, cosa offre e quali dispositivi ne sono dotati.

Cos'è Snapdragon Sound?

Snapdragon Sound è una tecnologia sviluppata da Qualcomm per offrire la migliore esperienza audio, qualunque cosa si stia facendo. Che si tratti di giocare, ascoltare musica in streaming o effettuare chiamate vocali e video. Garantisce un certo livello di qualità audio HD tra telefoni e cuffie compatibili, con bassa latenza e chiamate vocali di alta qualità.

Snapdragon Sound è stato annunciato per la prima volta all'inizio del 2021, disponibile sul chipset Snapdragon 888. In seguito è arrivato sulla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e, più recentemente, sulla piattaforma Snapdragon 8 Gen 2, che Qualcomm ha rivelato al suo Snapdragon Summit nel novembre 2022.

Secondo Qualcomm, Snapdragon Sound è "l'unica soluzione progettata per offrire musica lossless, basse latenze leader del settore e, utilizzando la tecnologia Qualcomm Bluetooth High Speed Link, le connessioni Bluetooth più robuste".

Si tratta di un sistema audio end-to-end con una serie di funzioni integrate, di cui parliamo più avanti, ma per poterne beneficiare, sia il telefono che le cuffie o gli altoparlanti devono utilizzare l'hardware Qualcomm.

Quali funzioni offre Snapdragon Sound?

Come accennato, Snapdragon Sound è dotato di una serie di funzioni. Per il 2022, Qualcomm ha annunciato l'audio spaziale dinamico, il miglioramento della latenza e l'audio senza perdite.

Per poter sperimentare alcune di queste funzioni, tuttavia, non solo è necessario disporre di un telefono con piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ma anche di un paio di cuffie o di un altoparlante con chipset Qualcomm Snapdragon S3 o S5.

Se si dispone di entrambi, ecco le funzioni disponibili e il loro significato.

Audio spaziale dinamico

Snapdragon Sound offre l'audio spaziale dinamico per le cuffie cablate e wireless, con l'obiettivo di offrire un'esperienza più coinvolgente. È ciò che Apple offre con i suoi modelli AirPods 3 e AirPods Pro, mentre Qualcomm porta questa tecnologia su Android.

Quando si guarda un film o si ascolta musica con Spatial Audio o Dolby Atmos, il suono rimane bloccato sulla posizione del dispositivo in uso, anche se si gira la testa a destra o a sinistra, in alto o in basso. Questa tecnologia consente un'esperienza di ascolto più naturale e avvolgente.

Latenza migliorata

Con l'ultimo Snapdragon 8 Gen 2 e i dispositivi con chip Snapdragon S3 o S5, la latenza dei giochi su Snapdragon Sound è migliorata. Questo dovrebbe significare che si otterrà un gioco senza lag e un'esperienza migliore in generale.

Qualcomm ha ridotto la latenza a 48 ms, un valore nettamente inferiore ai 300 ms tipici delle cuffie Bluetooth. Anche in questo caso, però, è necessario disporre di cuffie compatibili e di uno smartphone compatibile per poterne beneficiare.

Audio senza perdite

Una delle caratteristiche principali di Snapdragon Sound è l'audio aptX Lossless. Qualcomm ha annunciato il supporto per l'audio lossless a 16 bit 48Hz con la piattaforma Snapdragon 8 Gen 2 e i chip S3 e S5, che è un po' meglio della qualità CD, che è di 44,1Hz. Per i dispositivi con Snapdragon 8 Gen 1, il lossless è disponibile a 44,1 Hz, mentre quelli con Snapdragon 8 Gen 2 offrono il lossless a 48 Hz tramite Bluetooth LE.

Il sistema Lossless è progettato per produrre una copia identica del brano che si sta ascoltando, adattandosi in base all'ambiente in cui ci si trova e riducendo la velocità di trasmissione in modo da continuare a offrire una buona esperienza audio, senza cadute o disturbi, anziché comprimere il brano e perdere dettagli come fa l'audio Lossy.

Connessione robusta

Snapdragon Sound è ottimizzato per funzionare su tutti i dispositivi e offrire una connessione robusta con perdite o disturbi audio minimi, ovunque ci si trovi, anche in ambienti affollati e con molte interferenze da parte di altri dispositivi.

Quali sono i dispositivi con Snapdragon Sound e come si ottiene?

Qualcomm ha una serie di partner nel mondo dell'audio e molti attori chiave utilizzano i chipset Qualcomm nelle loro cuffie. Questi partner includono Bose, Sennheiser, Anker, Jabra e Nura. Bose ha annunciato che tutte le sue cuffie che verranno lanciate nel 2023 supporteranno Snapdragon Sound, il che significa anche audio lossless a 48Hz.

Attualmente sono disponibili oltre 70 prodotti che supportano Snapdragon Sound, il cui elenco completo è disponibile qui. Nessuno di questi offre però le ultime funzionalità di Snapdragon Sound, perché per quelle, come abbiamo detto, è necessario uno smartphone con piattaforma Snapdragon 8 Gen 2 e un paio di cuffie o altoparlanti con chip S3 o S5.

Qualcomm ha dichiarato che prevede l'uscita di oltre 60 prodotti che offriranno le ultime funzionalità di Snapdragon Sound, ma per il momento siamo in attesa di vedere quali saranno i primi. I dispositivi che supportano Snapdragon Sound avranno un badge che indica che sono stati testati e certificati da Qualcomm per offrire l'esperienza prevista.

Scritto da Britta O'Boyle.