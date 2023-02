Qualcomm ha semplificato la struttura dei nomi per la sua piattaforma mobile di punta Snapdragon nel 2022, passando dal sistema di numerazione incrementale a Snapdragon 8 Gen 1.

Per il 2023, quindi, la piattaforma mobile di punta si chiama Snapdragon 8 Gen 2, mantenendo il fatto che l'"8" rappresenta la potenza di punta di Qualcomm per il settore mobile, ma ora siamo alla seconda generazione della piattaforma e ci sono una serie di miglioramenti, oltre a nuove funzionalità e caratteristiche.

Che cosa ha da offrire la piattaforma Snapdragon 8 Gen 2 ai telefoni di punta dell'immediato futuro? Ecco la nostra ripartizione delle specifiche, il modo in cui queste si riferiscono a funzioni specifiche e perché sono qualcosa di cui essere entusiasti.

Quanto è potente lo Snapdragon 8 Gen 2?

Sistema su chip (SoC) da 4 nm

Processore Qualcomm Hexagon con Hexagon Direct Link e Sensing Hub

CPU Kyro: Arm Cortex-X3 a 3,2GHz

Supporto della memoria LPDDR5X, fino a 16GB

GPU Qualcomm Adreno

Dopo lo Snapdragon 8 Gen 1, basato su un processo a 4 nm, lo Snapdragon 8 Gen 2 continua con i 4 nm con architettura a 64 bit. Il processo a 4 nm comporta un percorso più breve per la corrente all'interno della CPU e quindi una maggiore efficienza e un potenziale di risparmio energetico rispetto a un processo a 5 nm.

Lo Snapdragon 8 Gen 2 offre un core principale fino a 3,2 Ghz, quattro core per le prestazioni fino a 2,8 Ghz e tre core per l'efficienza fino a 2,0 Ghz. Ciò significa che c'è un core per le prestazioni in più e un core per l'efficienza in meno rispetto allo Snapdragon 8 Gen 1, il che, secondo Qualcomm, serve a favorire le prestazioni di gioco sostenute e le prestazioni delle applicazioni a 64 bit.

Lo Snapdragon 8 Gen 2 è più veloce del 35% nelle prestazioni rispetto allo Snapdragon 8 Gen 1 e più efficiente del 40% in termini di CPU.

Come lo Snapdragon 8 Gen 1, anche lo Snapdragon 8 Gen 2 supporta la RAM LPDDR5X, particolarmente utile per l'elaborazione rapida di attività computazionali, come ad esempio il tipo di back-and-forth che avviene nell'elaborazione dell'intelligenza artificiale (AI).

In termini di potenza grezza, il processore Qualcomm Hexagon incorpora un Arm Cortex-X3 (a 3,2GHz) al massimo della sua potenza. C'è un motore AI dedicato, chiamato Sensing Hub, dotato di processori dual-AI, che secondo Qualcomm offre prestazioni AI quattro volte superiori rispetto al processore Snapdragon 8 Gen 1 e il 50% di memoria in più.

Quali funzioni supporta lo Snapdragon 8 Gen 2?

Come per lo Snapdragon 8 Gen 1, l'intelligenza artificiale continua a essere una parte importante delle vendite di Qualcomm nello Snapdragon 8 Gen 2, quest'anno ancora di più rispetto all'anno scorso, ma ci sono una serie di altre funzionalità fondamentali supportate dalla nuova piattaforma mobile.

Che cosa ci si può aspettare dai telefoni di punta che utilizzano la piattaforma Snapdragon 8 Gen 2? Ecco una panoramica degli elementi chiave.

Fotocamere

Supporto della risoluzione della fotocamera da 200 megapixel

Triplo processore del segnale d'immagine (ISP) a 18 bit

Decoder AV1, H.265 e VP9

Video HDR 8K a 10 bit

Nel 2022, Qualcomm ha introdotto la tecnologia Snapdragon Sight, il primo processore di segnale d'immagine a 18 bit dell'azienda, che consente all'8 Gen 1 di supportare un'ampia gamma di potenzialità di imaging sui telefoni di punta.

Come lo Snapdragon 8 Gen 1, lo Snapdragon 8 Gen 2 include il supporto per una risoluzione di 200 megapixel e il supporto dei codec H.265 e VP9. Snapdragon Gen 2 aggiunge anche AV1.

Il trio di ISP a 18 bit significa che la piattaforma - sia lo Snapdragon 8 Gen 1 che il Gen 2 - è in grado di acquisire una quantità di dati della fotocamera presumibilmente 4096 volte superiore rispetto ai processori a 14 bit delle piattaforme precedenti. Ciò significa che le immagini contengono molte più informazioni, il che si traduce in un maggiore potenziale di alta gamma dinamica (HDR) e di colore.

Lo Snapdragon 8 Gen 2 migliora tuttavia le capacità della Gen 1, con un Cognitive ISP che elabora fino a otto livelli a livello hardware, come l'elaborazione dei livelli di Adobe Photoshop. Il Cognitive ISP e il motore Hexagon sono in grado di identificare gli oggetti, dall'erba al cielo, dalla pelle alle labbra, dai capelli ai corpi, e di applicare un trattamento personalizzato a ogni strato del dispositivo, anziché affidarsi all'elaborazione software.

Qualcomm lo chiama filtro di segmentazione in tempo reale ed è progettato per migliorare le immagini e i video rendendo più nitide le immagini, aggiungendo vivacità e modificando la saturazione, a seconda di ciò che viene rilevato nell'immagine o nel video. Ad esempio, è in grado di distinguere la pelle, le labbra e i capelli, oppure di rilevare gli occhiali in una foto e di eliminare i riflessi. Ha un grande potenziale.

Nel frattempo, come lo Snapdragon 8 Gen 1, la Gen 2 ha una pipeline da 3,2 Gigabit che significa un'elaborazione di dati molto ampia: per gli scatti a raffica c'è il supporto per l'acquisizione di 30 fotogrammi al secondo con un'uscita di ben 108 megapixel; per i video è possibile riprendere 8K in HDR a 10 bit, pur avendo abbastanza capacità residua per scattare foto da 64 megapixel contemporaneamente.

Altrove, c'è la cosiddetta fotocamera Always-sensing che non solo permette al dispositivo di scansionare un codice QR quando è inattivo, ad esempio, ma rileva anche quando qualcun altro si intromette nello scatto di un selfie, disattivando le notifiche per garantire la privacy.

Display

Supporto della frequenza di aggiornamento del display a 144 Hz con risoluzione QHD+.

60Hz di aggiornamento alla risoluzione 4K (incluso display esterno)

HDR10 E HDR10+

Nonostante le risoluzioni degli schermi Ultra HD (4K) non siano molto diffuse nei dispositivi di punta, dato che possono essere dannose per la durata della batteria, Qualcomm supporta comunque i display 4K con Snapdragon 8 Gen 2, anche per i display esterni, come ha fatto con Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

La risoluzione QHD+ è supportata fino a una frequenza di aggiornamento massima di 144 Hz. Ciò significa immagini super fluide a una risoluzione significativa. Per i display esterni, lo Snapdragon 8 Gen 2 supporterà il 4K fino a 60Hz.

Anche l'alta gamma dinamica (HDR) non lascia nulla di intentato, con il supporto dei formati HLG, HDR10, HDR10+, HDRVivid e Dolby Vision. Se un display ha un alto grado di luminosità, le immagini saranno senza dubbio brillanti.

Gioco

GPU Adreno, più veloce del 25% rispetto al predecessore

Ray Tracing con accelerazione hardware

Supporto API Vulkan 1.3

Il gioco è un'attività sempre più importante sui dispositivi mobili e Qualcomm lo sa bene. Lo Snapdragon 8 Gen 2 ha un grande potenziale, come si può vedere dalla gestione della velocità di aggiornamento, dal supporto della RAM LPDDR5X e dalla potenza della CPU.

La grande novità è però il Ray Tracing accelerato dall'hardware in tempo reale, che dovrebbe far apparire i giochi più realistici sugli smartphone, ad esempio con un'illuminazione e ombre meglio presentate. C'è anche il supporto per Unreal Engine 5 e il framework Metahuman, che si dice produca personaggi umani fotorealistici per un'immersione imbattibile.

Qualcomm ha suggerito che la GPU Adreno dello Snapdragon 8 Gen 2 porterà con sé un aumento della velocità del 25% rispetto al suo predecessore, insieme a un consumo energetico ridotto del 45%. Questo dovrebbe tradursi in una migliore esperienza di gioco con un minore consumo della batteria, in modo da poter giocare più a lungo.

Suono

Streaming musicale lossless

Latenza di 48 ms

Audio spaziale dinamico

Per quanto riguarda l'audio, grazie allo Snapdragon 8 Gen 2 sono stati apportati alcuni miglioramenti allo Snapdragon Sound, tra cui il Dynamic Spatial Audio. Si tratta di una tecnologia offerta da Apple nei suoi AirPods 3 e AirPods Pro, che mette l'utente al centro del suono proveniente dallo smartphone, indipendentemente da come si gira la testa.

Lo Snapdragon 8 Gen 2 offre anche lo streaming musicale lossless tramite Bluetooth LE, anche se a 48Hz, che è più di quanto il Bluetooth LE sia in grado di offrire. Ciò significa che, per i dispositivi che adottano Snapdragon Sound, sarà possibile ascoltare un audio di qualità eccellente, ovunque ci si trovi, con una qualità del suono che si adatta all'ambiente circostante e alle interferenze.

È previsto anche il supporto per lo streaming Bluetooth a bassa latenza quando si gioca. Qualcomm ha dichiarato una latenza di 48 ms per il "tap to bang", ovvero il tempo che intercorre tra il tocco dello schermo durante il gioco e il suono che si sente. Si tratta di un valore piuttosto basso che dovrebbe garantire un'esperienza di gioco decente.

Connettività

Sistema Modem-RF Snapdragon X70 5G

Supporto 5G mmWave e Sub 6GHz

Wi-Fi 7/ax fino a 5,8 Gbps

aptX Adaptive & Lossless

Bluetooth 5.3

Di tutte le aree in cui Qualcomm è davvero all'avanguardia, tuttavia, è con la connettività 5G. Snapdragon 8 Gen 2 utilizza il modem X70, che è la prima piattaforma mobile con un processore AI 5G dedicato.

Il sistema di connettività mobile FastConnect 7800 di Qualcomm consente la connettività 5G Dual-SIM Dual-Active (DSDA), che permette l'uso simultaneo di due schede SIM 5G+5G o 5G+4G per una grande flessibilità.

Il dispositivo supporta velocità fino a 10 Gbps e supporta le tecnologie 5G mmWave e Sub-6GHz. Questo aspetto sarà probabilmente più importante per i clienti degli Stati Uniti, dove si sospetta che l'adozione dell'mmWave sia in aumento, ma il modo intelligente di Qualcomm di aggregare i due formati in uno è sicuramente un passo avanti.

In breve: Snapdragon 8 Gen 2 punta a velocità superveloci in movimento, con un'offerta 5G senza precedenti.

Per la maggior parte del tempo, ovviamente, è probabile che si utilizzi il Wi-Fi quando si è in casa. In questo caso la piattaforma supporta il Wi-Fi 7 per una connettività veloce fino a 5,8 Gbps, sempre che il router collegato sia in grado di supportarla.

Il Bluetooth 5.3 gestisce la connettività wireless, mentre la tecnologia audio Snapdragon supporta i protocolli audio aptX Voice, aptX Adaptive, aptX Lossless e LE. Ciò significa che con la giusta sorgente di alta qualità e un paio di cuffie sufficientemente capaci, sarete in grado di ottenere la riproduzione di audio ad alta risoluzione, e la natura adattiva della tecnologia vi permetterà di ottenere sempre il meglio a seconda dell'apparecchio che state utilizzando.

Quando verranno lanciati i dispositivi Snapdragon 8 Gen 2?

Qualcomm ha dichiarato che i dispositivi Snapdragon 8 Gen 2 arriveranno entro la fine del 2022. Data la sua natura di fascia alta, sarà senza dubbio riservato agli smartphone di punta. Tra i partner confermati figurano Sony, Motorola, Xiaomi, Oppo e OnePlus. Samsung non era presente nell'elenco, ma si dice che lo Snapdragon 8 Gen 2 apparirà sulla serie Galaxy S23, il cui lancio è previsto per la prima parte del 2023.

Pocket-lint si trova allo Snapdragon Tech Summit dove Oppo ha confermato che il prossimo smartphone Find X sarà dotato di piattaforma Snapdragon 8 Gen 2, ma nel 2023 sono attese numerose scelte da parte di diversi marchi.