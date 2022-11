Annunciato il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, negli smartphone entro la fine dell'anno

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

WAILEA, HAWAII (Pocket-lint) - Qualcomm ha annunciato la sua piattaforma mobile di nuova generazione - lo Snapdragon 8 Gen 2 - durante lo Snapdragon Summit.

Il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 succede allo Snapdragon 8 Gen 1 e sarà presente in alcuni dei principali smartphone di punta nel 2023, con partner confermati tra cui Asus, Honor, Motorola, OnePlus, Sony e Xiaomi.

Samsung non ha ancora confermato, ma si vocifera che il chipset sarà presente nel cofano della serie Galaxy S23, il cui arrivo è previsto per la prima parte del 2023.

Il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 è una piattaforma a 4 nm con un core principale da 3,2 Ghz, quattro core da 2,8 Ghz per le prestazioni e tre core da 2 Ghz per l'efficienza. Qualcomm sostiene che il chip di nuova generazione è fino al 35% più veloce dello Snapdragon 8 Gen 1 e fino al 40% più efficiente dal punto di vista energetico.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

In termini di GPU, lo Snapdragon 8 Gen 2 è dichiarato essere fino al 25% più veloce in termini di prestazioni e il 45% più efficiente dal punto di vista energetico.

La piattaforma offre anche una serie di funzionalità e capacità, tra cui una più rapida elaborazione del linguaggio naturale con traduzione multilingue, la segmentazione semantica in tempo reale per l'acquisizione di foto e video e il ray-tracing accelerato dall'hardware in tempo reale.

È anche il primo Snapdragon a supportare un codec AV1 con supporto per la riproduzione video fino a 8K HDR a 60fps ed è anche in grado di supportare due SIM 5G contemporaneamente.

Anche Snapdragon Sound presenta alcune nuove funzionalità, tra cui Dynamic Spatial Audio, supporto per lo streaming musicale lossless a 48 kHz tramite Bluetooth LE e latenza di 48 ms per i giocatori.

Qualcomm ha dichiarato che lo Snapdragon 8 Gen 2 sarà presente nei primi dispositivi commerciali entro la fine del 2022.

Scritto da Britta O'Boyle.