Qualcomm potrebbe avere in cantiere un chip Snapdragon 7 Gen 1 Plus

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Qualcomm potrebbe essere pronta ad annunciare una versione aggiornata del chip Snapdragon 7 Gen 1 per smartphone, se le notizie sono accurate.

Il chip, in base alle precedenti convenzioni di denominazione, sarà probabilmente chiamato Snapdragon 7 Plus Gen 1.

La notizia arriva dopo che l'osservatore del settore Roland Quandt ha twittato informazioni su una nuova CPU Qualcomm SM7475, che utilizzerà un nuovo design tri-cluster. Quandt scrive che il chip utilizza un core principale a 2,4 GHz, mentre i core di efficienza funzioneranno a 1,8 GHz. Queste velocità di clock sono quasi identiche a quelle dell'attuale Snapdragon 7 Gen 1, quindi non dobbiamo aspettarci un enorme aumento delle prestazioni. Tuttavia, WCCFTech fa notare che potremmo assistere a qualche miglioramento grazie al passaggio al nuovo processo produttivo a 4 nm di TSMC.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Sebbene il passaggio a un nuovo processo più piccolo non significhi necessariamente chip più veloci, ha altri vantaggi: i chip possono essere più freschi e consumare meno energia. Entrambe le cose sono estremamente vantaggiose in ambito mobile, in quanto migliorano la durata della batteria dei dispositivi e ne consentono il raffreddamento.

Speciale evento Amazon, Kindle Scribe, Echo Dot e altro ancora - Pocket-lint Podcast ep. 170 Di Rik Henderson · 30 settembre 2022 · Questa settimana abbiamo dedicato la puntata alla serie di prodotti presentati da Amazon durante il suo evento annuale.

Qualcomm SM7475. La prima serie Snapdragon 7 con design a tre cluster. 1x prime core, 3x gold, 4x silver. 2,4xx GHz sui core prime e gold, 1,8 GHz sul silver (in fase di test) - Roland Quandt (@rquandt) 5 ottobre 2022

Per quanto riguarda il nome, WCCFTech ritiene che l'SM7475 sarà chiamato Snapdragon 7 Plus Gen 1 sulla base dei precedenti. L'attuale Snapdragon 8 Plus Gen 1 è stato chiamato SM8475, il che lascia poca immaginazione per pensare che questo nuovo chip sia una variante "Plus" dello Snapdragon 7 Gen 1 esistente.

Con Qualcomm che terrà lo Snapdragon Summit il 15 novembre, si prevede che l'azienda annuncerà presto questo chip misterioso e altri ancora.

Scritto da Oliver Haslam. Modifica di Rik Henderson.