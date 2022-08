Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Qualcomm è diventata uno dei partner globali del Manchester United e aiuterà il club a creare esperienze basate su Snapdragon per i tifosi all'interno dell'Old Trafford e in tutto il mondo.

Inoltre, fornirà consulenza sui miglioramenti che possono essere apportati alla connettività mobile nello stadio stesso.

"Le piattaformeSnapdragon consentiranno esperienze rivoluzionarie per i tifosi di tutto il mondo, approfondendo il loro coinvolgimento con la squadra di calcio che amano", ha dichiarato Victoria Timpson, CEO dei Red Devils per le alleanze e le partnership.

"Il Manchester United ha sempre spinto i confini del possibile e siamo entusiasti di collaborare con un'azienda all'avanguardia nell'innovazione".

Qualcomm ha firmato un accordo di partnership pluriennale e la sua tecnologia Snapdragon e il suo marchio saranno in prima linea.

È anche partner di sponsorizzazione della scuderia Ferrari di F1 (dopo aver collaborato con Mercedes in precedenza), quindi sta firmando con tutte le rosse.

La nuova stagione di Premier League prende il via questo fine settimana, con la prima partita del Man Utd in casa contro il Brighton che si terrà domenica 7 agosto alle 17.30 BST. Sarà trasmessa in diretta su Sky Sport per i clienti di Sky Q, Sky Glass, Now, Virgin TV e BT TV con i relativi abbonamenti.

Scritto da Rik Henderson.