Snapdragon 7 Gen 1 alimenterà dispositivi di fascia media a prezzi accessibili fino al 2022

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Dopo aver modificato la denominazione dei suoi prodotti, eravamo tutti in attesa che Qualcomm annunciasse un nuovo hardware di fascia media: ora è stato confermato ufficialmente con lo Snapdragon 7 Gen 1.

Questo hardware si colloca al di sotto del livello Snapdragon 8, quindi è di fascia media o sub-flagship a seconda di come si guarda il mercato. In sostanza, eredita molte delle caratteristiche sviluppate dal livello superiore, ma consente lo sviluppo di dispositivi a un prezzo leggermente inferiore.

Siamo rimasti molto colpiti da alcuni dei recenti dispositivi della serie Snapdragon 700, quindi si tratta di un annuncio importante.

Qualcomm lo definisce il "pacchetto di gioco totale", non perché sia il più potente, ma perché offrirà un'esperienza di gioco di alto livello a molte persone che non possono permettersi o non vogliono un telefono di punta. In pratica, consentirà di giocare meglio su dispositivi a basso costo, il che è importante per molti utenti di smartphone.

Miglior smartphone 2022: testiamo, valutiamo e classifichiamo i migliori telefoni cellulari disponibili per l'acquisto Di Chris Hall · 20 Maggio 2022

La grafica è aumentata del 20% rispetto alla generazione precedente ( Snapdragon 778G ) e supporta anche display Quad HD+, acquisizione video fino a 4K HDR e sensori da 200 megapixel.

La connettività è velocissima grazie al modem X62 che supporta il 3GPP Release 16 5G, ma offre una connettività a 4,4 Gbps, quindi non così veloce come quella del livello superiore, come lo Snapdragon 8 Gen 1.

C'è anche un notevole incremento delle prestazioni dell'intelligenza artificiale, circa il 30% in più rispetto allo Snapdragon 778G, e c'è anche il supporto per funzioni premium come Snapdragon Sound.

La buona notizia è che i produttori sembrano essere in fila per lanciare dispositivi con questo nuovo hardware - Qualcomm ci ha confermato che 16 produttori hanno espresso interesse - e che vedremo dispositivi di aziende del calibro di Honor, Oppo e Xiaomi nel secondo trimestre del 2022.

Scritto da Chris Hall.