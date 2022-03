Snapdragon 8 Gen 1 Plus potrebbe essere annunciato a maggio

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Qualcomm potrebbe prepararsi ad annunciare il prossimo passo per la sua piattaforma mobile di punta, con il lancio dello Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

La voce, proveniente da un famoso leaker, suggerisce che il nuovo hardware sarà annunciato a maggio 2022, offrendo ai produttori di dispositivi mobili un'ulteriore scelta durante la creazione di dispositivi di alto livello.

Qualcomm ha cambiato nome al proprio hardware negli ultimi 12 mesi. La società di San Diego vuole stabilire Snapdragon come marchio autonomo, basandosi sulla reputazione esistente del suo hardware mobile e rafforzando la sua offerta con funzionalità aggiuntive a marchio Snapdragon, come Snapdragon Sound e Snapdragon Connect .

Anche il cambio di denominazione per questo hardware di punta è passato, da Snapdragon 888 - annunciato nel 2020 - a Snapdragon 8 Gen 1 annunciato a dicembre 2021.

Si dice che il passaggio a Snapdragon 8 Gen 1 Plus sia accompagnato da un passaggio dal processo a 4 nm di Samsung a quello TMSC, poiché Qualcomm cerca maggiori efficienze.

La mossa incrementale di introdurre un nuovo hardware più potente non è senza precedenti a questo livello: in precedenza abbiamo visto Qualcomm avere un aggiornamento a metà anno, consentendo ai produttori di impacchettare l'hardware più recente ed evitare di essere visti come "obsoleti" quando arriverà sul mercato nel corso dell'anno.

Questa voce non è nemmeno la prima volta che sentiamo parlare di Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Una prima voce suggeriva che il Sony Xperia 1 IV potrebbe essere lanciato su questo hardware, con il suggerimento che è già con gli OEM per il test.

In genere, questi aggiornamenti incrementali producono solo un piccolo cambiamento nelle prestazioni, con i passaggi più grandi riservati all'aggiornamento annuale che ci aspetteremmo che avvenga allo Snapdragon Summit nel dicembre 2022. Quello sarà probabilmente il momento in cui passeremo al nuovo Snapdragon 8 Gen 2.

Questa è ancora una voce non verificabile al momento; per la maggior parte dei clienti, il consiglio è sempre quello di acquistare il telefono che si desidera che faccia quello che si vuole e di non sudare troppo i piccoli dettagli.

Scritto da Chris Hall.