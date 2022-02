Il modem Snapdragon X70 utilizza l'intelligenza artificiale per offrire prestazioni 5G potenziate

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

BARCELONA (Pocket-lint) - Qualcomm ha annunciato il suo modem per dispositivo mobile 5G di quinta generazione, lo Snapdragon X70.

Sebbene il 5G possa ancora sembrare una tecnologia piuttosto nuova per molti di noi, Qualcomm ha annunciato il suo modem 5G di quinta generazione al Mobile World Congress 2022 . Il nuovo hardware fa seguito allo Snapdragon X65 ed è probabile che si farà strada nei dispositivi nel 2023.

Sebbene gran parte di ciò che offre il modem rimanga lo stesso di prima, ovvero l'accesso al 5G globale e alle reti legacy, Qualcomm utilizza l'intelligenza artificiale per migliorare le proprie prestazioni.

Ciò vede l'introduzione di una nuova suite AI 5G nell'X70. Ciò sfrutterà la potenza dell'intelligenza artificiale per il feedback e l'ottimizzazione dello stato del canale, la gestione del raggio mmWave, la selezione della rete e la regolazione adattiva dell'antenna, per garantire le migliori prestazioni per il tuo dispositivo mobile.

Lo Snapdragon X70 continuerà a supportare fino a 10 Gigabit di download 5G, consentendo la connessione a tutti gli standard 5G a livello globale, ma supporta anche caricamenti da 3,5 Gigabit, rendendo l'intera esperienza più fluida. Ovviamente, l'X70 combinato con il nuovo chip Qualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7, contribuirà a Snapdragon Connect .

Tutto ciò accade riducendo il consumo energetico, il che significa che ci sono meno richieste sulla batteria e il tuo telefono dovrebbe durare più a lungo.

I modem di Qualcomm vengono forniti come parte di un SoC (System on Chip) o possono essere utilizzati autonomamente con altro hardware Snapdragon, a seconda della configurazione che i produttori di dispositivi desiderano implementare.

Potrebbe volerci del tempo prima di vedere l'X70 in un nuovo dispositivo, ma in genere il nuovo hardware appare nei dispositivi entro l'anno.

Scritto da Chris Hall.