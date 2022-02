Snapdragon Connect evidenzierà che il tuo dispositivo mobile utilizza le migliori tecnologie di connessione

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

BARCELONA (Pocket-lint) - Qualcomm ha annunciato che utilizzerà il marchio Snapdragon Connect per garantire che i clienti possano identificare facilmente i dispositivi che offriranno la migliore connettività.

I dispositivi che portano il badge Snapdragon Connect offriranno la migliore connettività 5G, Wi-Fi e Bluetooth offerta da Qualcomm , in modo da sapere che otterrai la migliore connessione dal tuo dispositivo.

L'idea qui è che, sia che tu stia utilizzando uno smartphone o un auricolare XR, otterrai una connessione a bassa latenza, un Bluetooth ad alte prestazioni e una solida connessione dati mobile, anche in situazioni difficili, come campi sportivi affollati o stazioni ferroviarie.

Ciò sfrutterà una gamma di tecnologie offerte dall'hardware Snapdragon, dal tuo telefono all'orologio alla tua auto; i dispositivi alimentati da hardware come Snapdragon 8 Gen 1 o Snapdragon 8cx si qualificheranno per quel badge Snapdragon Connect.

Ovviamente, questo è solo l'annuncio di un nuovo schema per evidenziare tali dispositivi in seguito alla mossa di Qualcomm di spingere Snapdragon come marchio a sé stante.

Resta da vedere se i produttori di dispositivi che utilizzano hardware Snapdragon entreranno a far parte della messaggistica Snapdragon Connect, ma facendo l'annuncio sul palco, Cristiano Amon, presidente e CEO di Qualcomm afferma che vedremo "Snapdragon Connect" come parte del prodotto futuro annunci.

Scritto da Chris Hall.