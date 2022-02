Qualcomm MWC 2022: guarda dal vivo il keynote del Mobile World Congress di Qualcomm

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il Mobile World Congress terrà uno spettacolo completo nel 2022 e ciò significa che ci saranno molti annunci in arrivo dai più grandi produttori di dispositivi e dalle società dietro di loro.

Qualcomm ha un ruolo centrale nei dispositivi connessi e utilizza sempre MWC per mostrare le sue ultime tecnologie e discutere del futuro. Questo è esattamente ciò che ci aspettiamo dal presidente e CEO di Qualcomm Cristiano Amon.

Ecco come puoi seguire l'azione.

Qualcomm trasmetterà in streaming l'evento da Barcellona il 28 febbraio, alle 14:30 CET. Ecco gli orari internazionali:

San Francisco - 05:30 PST

New York - 08:30 EST

Londra - 13:30 GMT

Berlino - 14:30 CET

Nuova Delhi - 19:00 IST

Tokyo - 22:30 JST

Sydney - 00:30 AEDT, 1 marzo

Abbiamo incorporato il keynote del Mobile World Congress sopra, quindi puoi semplicemente fare clic su Riproduci.

Qualcomm è un grande attore nella tecnologia mobile sia dal lato dei dispositivi che dal lato dell'infrastruttura, e MWC è un'opportunità per parlarne. Puoi aspettarti qui l'evoluzione del 5G e il percorso verso standard futuri come il 6G, sentirai parlare anche di altri protocolli wireless, come Wi-Fi 7 e Bluetooth.

Puoi star certo che il tempo sarà dedicato a parlare di dispositivi mobili, con i partner che utilizzano Snapdragon 8 Gen 1 negli smartphone e Snapdragon 8Cx Gen 3 progettato per alimentare laptop sempre attivi.

Queste 3 custodie manterranno il tuo iPhone 13 sottile, protetto e dallaspetto fantastico Di Pocket-lint International Promotion · 25 ottobre 2021 Puoi ottenere tutti i tipi di stili e livelli di protezione dalle custodie di Pitaka.

È anche probabile che sentiremo parlare di XR, la realtà estesa, che si è evoluta da AR e VR che sono state all'ordine del giorno negli ultimi dieci anni. Con il crescente discorso sul "metaverso", è probabile che aziende come Qualcomm forniscano parte dell'hardware per alimentare queste esperienze XR per i consumatori.

Puoi anche aspettarti molto parlare di progressi automobilistici. I veicoli connessi e sempre più intelligenti hanno bisogno di hardware per alimentarli e Qualcomm vuole essere sempre al corrente di questi sviluppi.

Scritto da Chris Hall.