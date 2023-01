Oppo utilizzerà il proprio silicio entro il 2024, sostiene un leaker

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il produttore di smartphone Oppo sarebbe intenzionato a iniziare a utilizzare i propri chip a partire dal 2024, eliminando la dipendenza dalla linea Snapdragon di Qualcomm.

Sebbene non sia la prima volta che sentiamo parlare del desiderio di Oppo di abbandonare Qualcomm, questo nuovo rapporto del leaker Ice Universe afferma che l'azienda sta formando un team composto da "migliaia di persone" con l'unico obiettivo di sviluppare un proprio processore.

Il rapporto non dice se i chip saranno utilizzati da altre aziende sotto l'ombrello di BBK Electronics, tuttavia è possibile che Realme, Vivo e OnePlus possano beneficiare del lavoro svolto da Oppo.

OPPO ha sviluppato autonomamente il processore, che sarà utilizzato negli smartphone OPPO nel 2024. - Ice universe (@UniverseIce) 30 dicembre 2022

Oppo non è l'unica a voler avere un maggiore controllo sul silicio che entra nei suoi dispositivi. Apple progetta i propri chip per iPhone e li fa costruire da TSMC, mentre i chip Tensor di Google hanno reso i telefoni Pixel più veloci che mai. Anche Samsung ha il suo silicio Exynos interno, sebbene utilizzi anche Qualcomm in tutta la sua gamma.

Se Oppo sta davvero decidendo di affidare a migliaia di persone il compito di abbandonare Qualcomm, possiamo sicuramente aspettarci che ciò avvenga, anche se resta da vedere se i tempi previsti per il 2024 siano fattibili o meno. Sarà inoltre molto interessante vedere come si comporteranno i chip di Oppo rispetto ai migliori sul mercato.

