L'Oppo Find X6 Pro potrebbe vantare uno zoom 120x, ma c'è una fregatura

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il prossimo grande flagship di Oppo sarà probabilmente il Find X6 Pro e un nuovo report sostiene che offrirà uno zoom 120x, ma c'è una fregatura.

Le aspettative sono già alte: Oppo porterà sul Find X6 Pro non solo una o due fotocamere da 50 megapixel, ma ben tre. Ora, il leaker di Weibo Digital Chat Station sostiene che una di queste fotocamere sarà capace di uno zoom 120x grazie a un obiettivo a periscopio. Ma per quanto possa sembrare eccitante, è importante notare una cosa: si tratterà di uno zoom digitale.

Secondo Digital Chat Station, l'obiettivo a periscopio offrirà uno zoom ottico di 2,7x che sarà aumentato a 3x grazie a una magia software. Tuttavia, lo zoom digitale completo arriverà fino a 120x.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Naturalmente, prima di esprimere un giudizio concreto, dovremo vedere come sarà effettivamente e come risulteranno le foto scattate con l'obiettivo zoom del Find X6 Pro. Vale anche la pena di notare che altri produttori di telefoni, come Samsung, hanno fatto un ottimo lavoro nel capovolgere lo stigma dello zoom digitale, come lo Space Zoom 100x del Galaxy S22 Ultra. Riuscirà Oppo a seguirne l'esempio?

Offerte Apple iPhone 13: Scopri dove trovare le migliori offerte sugli smartphone più recenti Di Conor Allison · 16 giugno 2022 Trova un prezzo basso sull'Apple iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro o iPhone 13 Pro Max.

Oppo dovrebbe confermare l'arrivo del Find X6 Pro nel primo trimestre del 2023, quindi non dovremmo aspettare ancora molto prima di vedere di cosa è capace questo nuovo telefono. E, cosa più importante, di cosa è capace lo zoom digitale 120x.

Scritto da Oliver Haslam.