Oppo si impegna a realizzare quattro importanti aggiornamenti Android per le ammiraglie del 2023

(Pocket-lint) - Dopo aver annunciato che il suo più recente aggiornamento software principale - ColorOS 13 - è stato il più veloce finora realizzato, Oppo si è impegnata a supportare i futuri telefoni di punta per un periodo ancora più lungo.

Il produttore di telefoni Android ha annunciato che a partire dal 2023 garantirà quattro aggiornamenti Android principali per "ammiraglie selezionate". Questa politica di aggiornamento include anche un massimo di cinque anni di patch di sicurezza, garantendo così che il vostro costoso telefono Oppo sia utile per molto più tempo rispetto al tipico ciclo di aggiornamento di 2-3 anni.

Il linguaggio del comunicato è interessante, se non altro perché specifica "quattro aggiornamenti principali di Android" invece di dire semplicemente "quattro anni", che in alcuni casi potrebbe significare solo tre aggiornamenti a seconda dei tempi di lancio.

In passato abbiamo visto produttori promettere "anni", per poi lanciare i loro telefoni con una versione di Android non aggiornata, includendo quindi l'aggiornamento dell'anno in corso (o anche di quello precedente) tra quelli promessi.

Se le prossime ammiraglie Oppo verranno lanciate con Android 13, ciò significa che gli aggiornamenti software arriveranno fino ad Android 17, che non arriverà prima del 2026.

Non sappiamo quali dei flagship del 2023 saranno inclusi tra i pochi "selezionati", ma ci aspettiamo che il top di gamma Find X6 Pro sia tra questi al momento del lancio.

Anche OnePlus - il sottomarchio di Oppo - si è impegnata a garantire lo stesso numero di aggiornamenti per i propri dispositivi. E dato che le due aziende condividono la stessa base di codice software nelle rispettive skin Android, era prevedibile che le garanzie di aggiornamento si allineassero.

Si tratta di una mossa positiva da parte del marchio, che lo vede allinearsi ad aziende del calibro di Google e Samsung e che aiuterà i clienti a conservare più a lungo i propri telefoni.

Scritto da Cam Bunton.