Il leak di Oppo Find X6 mostra un'enorme fotocamera e il marchio Hasselblad

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - L'Oppo Find X6 non è ancora ufficiale, ma questo non gli ha impedito di trapelare una foto stampa completa del retro del dispositivo, disponibile per tutti.

Non si sa ancora quando Oppo annuncerà il Find X6 - in questo momento sta lavorando a pieno ritmo sul pieghevole Find N2 - ma sembra proprio che sia in arrivo. Il leaker Evan Blass ha pubblicato un'immagine del telefono sul suo account Twitter bloccato, ma non è entrato nei dettagli di ciò che possiamo aspettarci.

Tuttavia, precedenti indiscrezioni sostenevano che l'Oppo Find X6 Pro sarà dotato almeno di un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Tuttavia, si pensa che il modello base avrà il precedente chip Gen 1, per favorire la differenziazione e la riduzione dei costi. Altre caratteristiche che faranno la loro comparsa saranno probabilmente una fotocamera principale da 50 megapixel e una ultrawide da 50 megapixel, con uno zoom periscopico da 32 megapixel a completare le fotocamere posteriori.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Per quanto riguarda l'immagine, non c'è dubbio che il bump della fotocamera sia un mostro, così come il marchio Hasselblad che si trova sotto le fotocamere. Non c'è dubbio su chi abbia contribuito a queste fotocamere, con un leggero testo "co-engineered with" che suggerisce che Hasselblad e Oppo hanno fatto di più che schiaffarci sopra un nome di fantasia e chiudere il cerchio.

Miglior smartphone 2022: testiamo, valutiamo e classifichiamo i migliori telefoni cellulari disponibili per l'acquisto Di Chris Hall · 30 settembre 2022 Quali sono i migliori smartphone disponibili nel 2022? Abbiamo testato le ultime opzioni di Google, Apple, Samsung, Oppo e molti altri per scoprirlo.

Per quanto riguarda le ipotesi sulla data di annuncio, la finestra di inizio 2023 sembra la più probabile. Soprattutto considerando che deve essere abbastanza presto perché immagini come questa inizino a spuntare.

Scritto da Oliver Haslam.