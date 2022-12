Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Oppo ha annunciato il suo primo telefono flip a conchiglia, il Find N2 Flip.

A differenza del suo fratello maggiore, questo è un telefono su cui potreste davvero mettere le mani, poiché Oppo prevede di lanciarlo a livello globale nel primo trimestre del 2023.

Sebbene possa sembrare che Oppo sia un po' in ritardo, con rivali come Samsung già alla quarta iterazione dello Z Flip, il marchio afferma di aver lavorato a questo design dal 2019.

Solo ora, dopo anni di perfezionamento, Oppo ritiene che questo dispositivo sia pronto per il mercato di massa.

Il Find N2 Flip pesa solo 191 grammi ed è molto più sottile dei suoi rivali.

Ha un display esterno da 3,26 pollici, che è il più grande di qualsiasi altro telefono flip fino ad oggi.

Ciò significa che potrete visualizzare 5 o 6 notifiche alla volta, anziché 1 o 2 sui dispositivi concorrenti.

Il rapporto d'aspetto significa anche che è possibile visualizzare l'anteprima dei selfie quasi senza ritaglio, il che è molto utile.

Inoltre, questo telefono consente di visualizzare il feed della fotocamera su entrambi gli schermi contemporaneamente, in modo che il soggetto possa vedersi mentre si inquadra lo scatto.

Il Find N2 Flip ha una batteria da 4300 mAh, la più grande che abbiamo mai visto su un telefono flip.

Ciò è dovuto in parte a un design molto intelligente della cerniera, che occupa meno spazio all'interno senza compromettere la resistenza.

Come il suo fratello maggiore, il Flip è orgoglioso della sua piega quasi invisibile. Inoltre, quando è piegato non c'è spazio, a differenza dell'ultimo nato in casa Samsung.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, non ci è stato ancora detto molto, ma Oppo afferma che le prestazioni sono simili a quelle dei suoi telefoni di punta.

Sappiamo che una delle fotocamere sarà la IMX890 di Sony, ma per il momento non ci sono ulteriori dettagli.

Ci sono ancora alcune incognite, tra cui il prezzo, ma il primo flip phone di Oppo si preannuncia come un debutto impressionante. Non vediamo l'ora di metterci le mani sopra.

Scritto da Luke Baker.